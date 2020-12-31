Сегодня молодежь Брестской области выбрала своих делегатов на Всебелорусское народное собрание

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Всего определили 17 представителей. Один из главных критериев - активная общественная позиция. Также было важно, чтобы молодые люди представляли разные сферы деятельности - культуру, сельское хозяйство, спорт и экономику. Каждый посланник подготовил свои предложения, как сделать жизнь в Беларуси лучше.





Юрий Сегенюк, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ: "Была проведена огромная работа, в том числе и нашим общественным объединением. Работало очень много диалоговых площадок, мы проводили областной молодежный форум. Хотим услышать и увидеть, как будет развиваться в рамках социально-экономического развития в ближайшую пятилетку именно молодежная политика, какие вопросы будут затронуты".

Александр Чириченко, инженер электросвязи Брестского филиала РУП "Белтелеком", делегат VI Всебелорусского народного собрания: "Для меня важно, как слышат молодежь. Конечно, сейчас время, когда молодежь слышат и прислушиваются. Но все-таки есть стереотип, что опыта, мудрости где-то не хватает молодежи. И не всегда, может, дают принимать решения в важных вопросах. Поэтому хотелось бы посмотреть, как это развивается, и показать, что мы можем!"

Всего от Брестской области на Всебелорусское народное собрание отправятся 310 делегатов. 70 % из них - депутаты. Остальные представляют общественные организации.