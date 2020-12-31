|
Президент ответил на вопросы медиков и журналистов
02.01.2021 10:15 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПерспективы социальной поддержки семей с детьми, ожидания от наступающего года и, конечно, немного о личном!
После посещения маленьких пациентов президент по традиции ответил на вопросы медиков и журналистов. Социальные приоритеты - это козырь белорусской политики. Как бы ни штормило экономику, как бы ни испытывала пандемия - поддержка социально уязвимых категорий наших граждан, семей с детьми остается неизменной. А большие семьи получают особые привилегии - демография обязывает! Государство понимает важность такой поддержки. Ведь если не стимулировать рождаемость, это станет серьезным вызовом для будущих поколений! Тема, которая уже звучала в нынешнем году, - перспективы декретного отпуска - сегодня нашла продолжение.
Президент: Не думаю, что мы будем трогать льготы, связанные с детьмиТакова личная позиция президента в отношении декретного отпуска. Что же касается уходящего года, мы все провожаем 2020-й с надеждами на лучшее. Он стал серьезным испытанием для нашего здравоохранения, финансового рынка, реального сектора,- суверенитета наконец! Но все это лишь сделало нас сильнее! Каким будет наступающий? Каждый из нас, наверняка, верит в лучшее! А вот каким грядущий год видит глава государства? Логичный вопрос от журналистов.
А. Лукашенко: Справимся с экономикой - протесты нам не страшны
Несколько часов до Нового года. Чем не повод спросить президента немного о личном? Александр Лукашенко не раз рассказывал об атмосфере этого праздника в своей семье, делился традициями встречи Нового года. Но сегодня журналисты все же узнают у президента кое-что новое с поправкой на очередной прожитый год!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перспективы социальной поддержки семей с детьми, ожидания от наступающего года и, конечно, немного о личном! После посещения маленьких пациентов президент по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)