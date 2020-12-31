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Новогодние обращения президента: контекст разных лет
02.01.2021 10:15 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
До отсчета Нового года остаются буквально часы. И традиционно перед заветным боем курантов с новогодним обращением к белорусам выступит президент. Этой традиции десятки лет. По ней легко прослеживается история развития Беларуси: что было важно для страны в конкретный отрезок времени, какие проблемы беспокоили белорусов, как справлялись с трудностями и вместе радовались успехам!
Обращения всегда были разными - теплыми, поэтичными, строгими, а местами и жесткими. Но всегда вдохновляющими!С посылом хорошо трудиться, противостоять мировым вызовам и всегда защищать благосостояние земли белорусской.
Отсмотрев новогодние обращения, можно заметить, как менялось не только время и главные тезисы (политические, экономические, социальные). Легко увидеть, как менялась мода, президент – образец элегантности. Строгий костюм, галстук. И если после 2000-го превалирует тон красный – символ власти, победы над трудностями, иногда тон синий – цвет спокойствия и благополучия, то в конце девяностых – галстук в полоску. В архиве мы нашли одно из первых обращений. И это настоящий раритет.
Менялась ситуация в стране, обновлялся интерьер. В разные годы глава государства обращался к белорусам с экрана то, стоя у новогодней красавицы-ели, то сидя за столом в кабинете. В заключение поздравительной речи иногда поднимал бокал. Но все это лишь обрамление. Главное – внутри!
Из года в год в обращении президент говорит об успехах и вопросах, на которые предстоит обратить пристальное внимание
И если в первые годы – 1994, 1996… остро стояли вопросы реанимации промышленности, АПК, Беларусь искала собственный путь развития и формировала новую экономическую модель, то постепенно на первый план вышла уже социальная сфера, создание комфортных условий для жизни.
Лейтмотивом обращения - 2012 стала тема рождаемости
И новые программы были направлены на демографию. Хотя после мировых кризисов в это время было непросто экономике, государство не уходило от социальной направленности. Каждый год добавлялись новые задачи: если в промышленности это модернизация, инновации, экспорт и диверсификация рынков, то в соцсфере – медицина, доступность, качество и новые технологии.
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До отсчета Нового года остаются буквально часы. И традиционно перед заветным боем курантов с новогодним обращением к белорусам выступит президент. Этой традиции...
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