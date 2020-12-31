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Сверкающие локации новогоднего Минска

02.01.2021 10:15 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В эти дни Минск - одна большая новогодняя фотозона! Каждая сверкающая площадка отличается и добавляет волшебства и праздничного настроения. Самое популярное место, безусловно, у главной елки на Октябрьской площади с арками, каретой. Не менее оригинальные световые фигуры можно встретить у цирка, ратуши, Дворца спорта. Отсутствие снега и сугробов компенсируют сверкающие снежинки и снеговики. Тройка колоритных музыкантов встречает горожан в Верхнем городе. А на улице Пулихова бьет световой фонтан: такой искусственный зимний источник - хорошая альтернатива водной. Увидеть феерию можно ежедневно с 17 часов. Фонари вдоль улиц Минска также создают праздничный декор к новогоднему празднику - на столбах тематическая отделка: настоящий салют звезд и сверкающие цветы. Оценить огни большого города довольно просто - достаточно выйти на улицу.

 
Теги: Минск
 
 
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В эти дни Минск - одна большая новогодняя фотозона! Каждая сверкающая площадка отличается и добавляет волшебства и праздничного настроения. Самое популярное...
 
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