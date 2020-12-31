﻿ Время новогодних чудес и подарков для воспитанников Детского городка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Время новогодних чудес и подарков для воспитанников Детского городка

02.01.2021 12:17 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Долгожданных гостей с полными мешками сладких подарков встретили воспитанники Детского городка Ленинского района столицы. Представители Министерства связи и информатизации по традиции накануне Нового года посетили детей-сирот. В праздничных конкурсах с Дедом Морозом и Снегурочкой поучаствовали и взрослые.

В минском Детском городке 78 детей, оставшихся без опеки родителей. Проживают они в больших группах, в условиях, максимально приближенных к семейным.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Долгожданных гостей с полными мешками сладких подарков встретили воспитанники Детского городка Ленинского района столицы. Представители Министерства связи и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Сегодня молодежь Брестской области выбрала своих делегатов на Всебелорусское народное собрание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Свежие газеты

03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
04.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика