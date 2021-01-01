Выступление президента без звука и силовики. Как Новый год отмечали на Октябрьской площади

Источник материала: Tut.by

В Минске на Октябрьской площади прошли праздничные гулянья в новогоднюю ночь. В ГУВД заранее предупреждали, что здесь будут работать КПП. Мы посмотрели, как это отразилось на празднике и как много пришло людей на концерт с фейерверком.





Ограничения на празднике начинались еще в переходе в метро. На выходе со станции «Октябрьская» пять милиционеров направляли людей к противоположному выходу из перехода. Там нужно было пройти до «Центрального», где посреди проспекта установили пункты пропуска и досмотра, а дорогу на перекрестке перегородили желтыми автобусами МАЗ.

На досмотре девушка тщательно проверила рукава моей куртки, что под курткой, «пробежалась» руками по узким джинсам, а также проверила содержимое сумки. У парня рядом даже попросили снять шапку — проверить, что под ней. После досмотра милиционер поздравила нас с Новым годом. За зоной досмотра стояли еще два милиционера и две камеры, которые фиксировали всех приходящих на праздник.













Обстановка казалась немного напряженной: КПП, силовики вдоль дороги на проспекте, автозаки за сценой, спецтранспорт прямо на Октябрьской площади, по которой то и дело прогуливались сотрудники ОМОН или люди в штатском с рациями и масками на лице.

К полуночи на площади немного отдыхающих, может, человек 700, в основном — иностранцы. Концерт начался в полночь — после выступления президента, но праздничной речи многие не заметили, так как звука на экране все это время не было.













На концерте выступали Дед Мороз, снегурочка, детский коллектив. Известных исполнителей на сцене мы не заметили. Зажигательных танцев на площадке тоже — дождь усиливался, многие спрятались под крыши Дворца Республики и Дворца профсоюзов. Кто-то прятался в павильонах-«сотах» — так все павильоны с едой были «забиты» людьми. В ходу был глинтвейн, чай и шампанское. У павильонов поставили столики, так что компании собирались с напитками и там.

Спрашиваем у компании, как им праздник, они говорят, что на елке на Октябрьской впервые, им все очень нравятся и просят не мешать — компания стала в кружок у пакета и пустилась в пляс.













Неподалеку танцевали молодые парень и девушка, они рассказали о своих впечатлениях.

— Как атмосфера? Да никак! Новый год — ни о чем просто и людей мало. Людей мало, потому что стоит куча автобусов с ОМОНом, обстановка такая раздражающая, напряженная. Так себе. Ну и в этом году было много плохого, из-за этого кто-то боится, кто-то не хочет выходить, кто-то в других местах отдыхает. Людям, наверное, неприятно здесь находиться, — говорит девушка Аня. Она отметила, что на празднике очень много иностранцев. По мнению девушки, иностранцы не так опасаются большого скопления силовиков — это тема белорусов.













Несмотря на то, что дождь усиливался, после часа ночи людей стало больше — к 1.30 обещали фейерверк. Его запускали из Александровского сквера, который находится напротив — прямо через дорогу.

После семиминутных залпов, люди стали расходиться, а на сцену у Дворца Республики вышли диджеи — началась дискотека, которая продолжилась до трех часов ночи.











