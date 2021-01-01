2021-й в Беларуси объявили Годом народного единства

Источник материала: Tut.by

2021-й в Беларуси официально Год народного единства, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».



Фото: TUT.BY

В новогоднем обращении Александр Лукашенко предложил 2021-й год сделать годом народного единства.

— Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней. Для этого надо просто отправить 2020-й в историю. Но не забыть его уроки. Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность — клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства. Будем жить своим умом, создавать ценности своими руками. Беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы — умная, толерантная, устремленная в будущее нация! И если мы хотим «людзьмі звацца», мы это сделаем! — сказал Лукашенко.

Предыдущие три года были объявлены Годом малой родины . Как заявил Лукашенко, трилогия «Малой родины» еще раз дала возможность понять, что только в родной земле источник наших сил.