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2021-й в Беларуси объявили Годом народного единства
01.01.2021 06:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
2021-й в Беларуси официально Год народного единства,
В новогоднем
— Мы обязательно создадим Беларусь будущего, и она будет лучше нынешней. Для этого надо просто отправить 2020-й в историю. Но не забыть его уроки. Нам всем, кто видит мир по-разному, следует осознать, что у нас единая ценность — клочок земли в центре Европы. Другого не дано. И во имя сохранения его для детей давайте перевернем страницу пройденного и будем вместе писать новую главу независимой Беларуси. Давайте будущий год сделаем годом народного единства. Будем жить своим умом, создавать ценности своими руками. Беречь, дорожить и любить так, как могут только белорусы — умная, толерантная, устремленная в будущее нация! И если мы хотим «людзьмі звацца», мы это сделаем! — сказал Лукашенко.
Предыдущие три года были объявлены
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В новогоднем обращении Александр Лукашенко предложил 2021-й год сделать годом народного единства.
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