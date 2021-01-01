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Как работает общественный транспорт в Минске 1 января

01.01.2021 10:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

1 января общественный транспорт в Минске работает по графику воскресного дня, но некоторые маршруты отменены. Об этом сообщает «Минсктранс».


Фото: TUT.BY

Столичный метрополитен начал работу 5.30 и будет работать по графику воскресного дня.

Количество подвижного состава на автобусном маршруте № 1 будет увеличено в период с 12.00 до 22.00 из-за праздничных мероприятий в центре города.

Однако с 6.00 многие маршруты отменены. По информации предприятия, с 6 утра до 14 часов в Минске не будут курсировать автобусы № 10, 51, 71 и троллейбусы № 12, 43, 46, 60.

С 6 утра до 10 утра не будут ходить автобусы № 46, 60, троллейбусы № 39, 47 и трамвай № 4.

С 8 утра до 11 утра отменяется автобус № 119С.

Также «Минсктранс» снизит количество подвижного состава в период с 6 утра до 14 часов на автобусных маршрутах, № 9Д, 19, 20С, 32С, 42, 57, 68, 87С, 99, 100, 113С, 115Э, 121, 139, 147, 159, 921, троллейбусных № 2, 3, 6, 22, 27, 29, 30, 31, 32, 36, 40, 41, 44, 52, 64 и трамвайных № 1, 3, 6.

В период с 6 до 10 утра будет меньше подвижного состава на автобусных маршрутах № 1, 17, 37, 59, 69, 70, 74С, 85С, 90, 95, 102, 145С, 169 и троллейбусных № 7, 9, 14, 16, 33, 37.

1 января не будут курсировать автобусы № 66, 76Э, 83Э, 89Э, 94С, 114С, 151Э.

Общественный транспорт будет придерживаться графика движения воскресного дня также 2 и 3 января.

 
Теги: Минск
 
 
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1 января общественный транспорт в Минске работает по графику воскресного дня, но некоторые маршруты отменены.
 
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