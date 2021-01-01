С этого дня никаких пластиковых стаканчиков! Новые правила для общепита

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 янв - Sputnik. Большинство разновидностей пластиковой посуды с этого дня окажутся вне закона.

Постановление, в котором перечисляются виды "запрещенного" пластика, было принято в феврале прошлого года, заведениям дали время перестроиться на новый формат работы.

В перечень пластика, от которого нужно отказаться, попадают одноразовые пластиковые палочки для размешивания напитков, cтаканы, чашки, тарелки, трубочки для напитков.

В большинстве мест запретят также продавать одноразовые пластиковые контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки. Исключением будет только упаковка для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.

В августе МАРТ расширил изначальный перечень запрещенного пластика и добавил туда также одноразовые пластиковые вилки, ложки и ножи.

Так что, если решите 1 января выбраться из дома в кафе, знайте - пластиковую соломинку для коктейля вам уже не предложат.

Для природы новый год начинается хорошо, ведь прежде на одного белоруса приходилось около 25 килограммов полимерных отходов.