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С этого дня никаких пластиковых стаканчиков! Новые правила для общепита
01.01.2021 11:07 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 янв - Sputnik. Большинство разновидностей пластиковой посуды с этого дня окажутся вне закона.
© Sputnik / Павел Лисицын
Постановление, в котором перечисляются виды "запрещенного" пластика, было принято в феврале прошлого года, заведениям дали время перестроиться на новый формат работы.
В перечень пластика, от которого нужно отказаться, попадают одноразовые пластиковые палочки для размешивания напитков, cтаканы, чашки, тарелки, трубочки для напитков.
В большинстве мест запретят также продавать одноразовые пластиковые контейнеры, лотки, коробки, ланч-боксы, коррексы, банки, бутылки. Исключением будет только упаковка для кулинарных полуфабрикатов и кондитерских изделий.
В августе МАРТ расширил изначальный перечень запрещенного пластика и добавил туда также одноразовые пластиковые вилки, ложки и ножи.
Так что, если решите 1 января выбраться из дома в кафе, знайте - пластиковую соломинку для коктейля вам уже не предложат.
Для природы новый год начинается хорошо, ведь прежде на одного белоруса приходилось около 25 килограммов полимерных отходов.
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Новый год должен стать легче для природы, чем многие предыдущие: с сегодняшнего дня вступает запрет МАРТ на использование большого количества разновидностей...
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