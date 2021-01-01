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В Минздраве рассказали, сколько маленьких белорусов родились в новогоднюю ночь

01.01.2021 11:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси, в первые часы Нового года, родились 53 ребенка — 24 мальчика и 29 девочек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Первый маленький белорус в 2021 году появился в Витебском областном роддоме. В его документах будет стоять дата и время — 01.01.2021 и 0.01 минута. Всего в области за ночь родились трое детей — 2 мальчика и 1 девочка.

В Минске — 7 детей, из них один мальчик. В РНПЦ «Мать и дитя» в новогоднюю ночь специалисты помогли появиться на свет четырем малышам — одному мальчику и трем девочкам.

В Минской — 8 малышей (5 мальчиков и 3 девочки).

В Брестской — 10 детей, из них 6 мальчиков и 4 девочки. Первые «новогодние» роды тут прошли в 0.15 минут.

В Гродненской — первый «новогодний» малыш появился в 2 часа 35 минут. Всего же родились 7 малышей: 3 мальчика и 4 девочки.

В Гомельской — 9 деток: 5 мальчиков и 4 девочки.

В Могилевской — первое рождение «новогоднего» малыша зарегистрировали в 0 часов 10 минут. Всего 5 детей — один мальчик и 4 девочки.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В Беларуси, в первые часы Нового года, родились 53 ребенка - 24 мальчика и 29 девочек.
 
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