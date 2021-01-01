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В Минздраве рассказали, сколько маленьких белорусов родились в новогоднюю ночь
01.01.2021 11:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси, в первые часы Нового года, родились 53 ребенка — 24 мальчика и 29 девочек. Об этом
Первый маленький белорус в 2021 году
В Минске — 7 детей, из них один мальчик. В РНПЦ «Мать и дитя» в новогоднюю ночь специалисты помогли появиться на свет четырем малышам — одному мальчику и трем девочкам.
В Минской — 8 малышей (5 мальчиков и 3 девочки).
В Брестской — 10 детей, из них 6 мальчиков и 4 девочки. Первые «новогодние» роды тут прошли в 0.15 минут.
В Гродненской — первый «новогодний» малыш появился в 2 часа 35 минут. Всего же родились 7 малышей: 3 мальчика и 4 девочки.
В Гомельской — 9 деток: 5 мальчиков и 4 девочки.
В Могилевской — первое рождение «новогоднего» малыша зарегистрировали в 0 часов 10 минут. Всего 5 детей — один мальчик и 4 девочки.
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В Беларуси, в первые часы Нового года, родились 53 ребенка - 24 мальчика и 29 девочек.
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