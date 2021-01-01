Белорусов стало больше: в первые часы нового года родились 53 малыша

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 янв - Sputnik. Министерство здравоохранения Беларуси начало новый год с хороших новостей и позитивной статистики.

В Беларуси в первые часы 2021 года родились 53 ребенка — 24 мальчика и 29 девочек.

"Первый маленький белорус Нового 2021 года появился в Витебском областном роддоме. В его документах будет стоять дата и время — 01.01.2021 и 0.01 минута. Всего в области за ночь родились трое детей — 2 мальчика и 1 девочка", - рассказали в министерстве.

В Брестской области первые "новогодние" роды прошли в 0:15. Всего на первые часы года на свет появились 10 новых жителей области.

В Гродненской области первый в новом году малыш появился на свет в 02:35 минут. Всего же в области родились семеро малышей, а в Гомельской - девять.

В Могилевской области первые роды прошли через десять минут после боя курантов. Всего в области пять новых жителей.

В Минске этой ночью родились семеро детей, а в Минской области появились на свет восемь малышей.

А в РНПЦ "Мать и дитя" в новогоднюю ночь специалисты помогли появиться на свет четырем малышам — одному мальчику и трем девочкам.