МВД: новогодняя ночь прошла без происшествий

Источник материала: Tut.by

Более тысячи массовых мероприятий прошли в новогоднюю ночь в стране. Милиция продолжит нести службу в усиленном варианте. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.



Фото: TUT.BY

Наиболее значимые и масштабные торжества прошли в Минске и областных центрах, а самыми посещаемыми традиционно стали праздничные фейерверки.

«Оперативная обстановка в стране оставалась контролируемой, чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено. Зафиксированы единичные факты нарушения общественного порядка вне мест проведения праздничных мероприятий. В основном это мелкое хулиганство», — сообщили в милиции.

Милиция продолжит нести службу в усиленном варианте.

В последующие выходные и праздничные дни повышенное внимание будет уделяться своевременному выявлению водителей в состоянии опьянения и бесправников, а также нарушениям со стороны пешеходов.