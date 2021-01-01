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МВД: новогодняя ночь прошла без происшествий
01.01.2021 12:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Более тысячи массовых мероприятий прошли в новогоднюю ночь в стране. Милиция продолжит нести службу в усиленном варианте. Об этом
Наиболее значимые и масштабные торжества прошли в Минске и областных центрах, а самыми посещаемыми традиционно стали праздничные фейерверки.
«Оперативная обстановка в стране оставалась контролируемой, чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено. Зафиксированы единичные факты нарушения общественного порядка вне мест проведения праздничных мероприятий. В основном это мелкое хулиганство», — сообщили в милиции.
Милиция продолжит нести службу в усиленном варианте.
В последующие выходные и праздничные дни повышенное внимание будет уделяться своевременному выявлению водителей в состоянии опьянения и бесправников, а также нарушениям со стороны пешеходов.
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«Зафиксированы единичные факты нарушения общественного порядка вне мест проведения праздничных мероприятий. В основном это мелкое хулиганство», - сообщили в...
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