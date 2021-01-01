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Минчанка продала коробку с бокалами, забыв о том, что спрятала в ней 13 тысяч долларов

01.01.2021 13:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Женщина продала коробку с бокалами, и только потом вспомнила, что там лежали 13 тысяч долларов. Покупательницу нашли. Она объяснила, что не вернула деньги потому что растерялась, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.


Фото: TUT.BY

В столичную милицию с просьбой помочь вернуть деньги обратилась минчанка. Она рассказала, что продала через одну из торговых интернет-площадок торговую площадку бокалы неизвестному покупателю. И только потом вспомнила, что в коробке с бокалами хранилось 13 тысяч долларов.

Милиция нашла покупательницу. С ее слов, она самостоятельно не вернула деньги потому что растерялась, обнаружив находку.

Деньги в полном объеме вернули их владелице.

 
 
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Милиция нашла покупательницу. С ее слов, она самостоятельно не вернула деньги потому что растерялась, обнаружив находку.
 
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