В новом рейтинге человеческого развития Беларусь сдала три позиции

Источник материала: Tut.by

В сравнении с прошлым годом наша страна слегка сдала позиции в рейтинге ООН по индексу человеческого развития (Human Development Index), опустившись с 50-го на 53-е место. По уровню образования, здравоохранения и дохода на душу населения Беларусь обогнала только одну страну-соседку — Украину (74-е место).



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как Беларусь выглядит на фоне стран-соседей

Беларусь относится к группе стран с высоким индексом развития, занимая 53-е место (годом ранее наша страна была на 50-й позиции). Кроме нее, в эту группу отнесена Россия, которая занимает 52-е место в рейтинге.

В группу с очень высоким индексом развития вошли Литва (34-е место), Польша (35-е место) и Латвия (37-е место).

Еще одна наша соседка, Украина, занимает в рейтинге 74-е место и входит в группу стран со средним индексом развития.

По сравнению с прошлым годом свои позиции ухудшила Россия (годом ранее она занимала 49-е место) и Польша (32-я позиция в прошлом году). Латвия поднялась на две строчки (годом ранее 39-е место), Литва осталась на том же месте. Серьезно улучшила в рейтинге свои позиции Украина (с 88-го места в прошлом году она поднялась до 74-го места).

Рейтинг стран мира по индексу человеческого развития Место в рейтинге Страна ИЧР 1 Норвегия 0.957 2 Ирландия 0.955 2 Швейцария 0.955 4 Гонконг 0.949 4 Исландия 0.949 6 Германия 0.947 7 Швеция 0.945 8 Австра­лия 0.944 8 Нидер­ланды 0.944 10 Дания 0.940 11 Финлян­дия 0.938 11 Сингапур 0.938 13 Велико­британия 0.932 14 Бельгия 0.931 14 Новая Зелан­дия 0.931 16 Канада 0.929 17 Соеди­нён­ные Штаты Америки 0.926 18 Австрия 0.922 19 Израиль 0.919 19 Япония 0.919 19 Лихтен­штейн 0.919 22 Словения 0.917 23 Южная Корея 0.916 23 Люксем­бург 0.916 25 Испания 0.904 26 Франция 0.901 27 Чехия 0.900 28 Мальта 0.895 29 Эстония 0.892 29 Италия 0.892 31 Объе­динён­ные Арабские Эмираты 0.890 32 Греция 0.888 33 Кипр 0.887 34 Литва 0.882 35 Польша 0.880 36 Андорра 0.868 37 Латвия 0.866 38 Порту­галия 0.864 39 Словакия 0.860 40 Венгрия 0.854 40 Саудов­ская Аравия 0.854 42 Бахрейн 0.852 43 Чили 0.851 43 Хорватия 0.851 45 Катар 0.848 46 Аргентина 0.845 47 Бруней 0.838 48 Черногория 0.829 49 Румыния 0.828 50 Палау 0.826 51 Казах­стан 0.825 52 Россия 0.824 53 Беларусь 0.823 54 Турция 0.820 55 Уругвай 0.817 56 Болгария 0.816 57 Панама 0.815 58 Багам­ские Острова 0.814 58 Барбадос 0.814 60 Оман 0.813 61 Грузия 0.812 62 Коста-Рика 0.810 62 Малай­зия 0.810 64 Кувейт 0.806 64 Сербия 0.806 66 Маврикий 0.804 67 Сейшель­ские Острова 0.796 67 Трини­дад и Тобаго 0.796 69 Албания 0.795 70 Куба 0.783 70 Иран 0.783 72 Шри-Ланка 0.782 73 Босния и Герцего­вина 0.780 74 Гренада 0.779 74 Мексика 0.779 74 Сент-Китс и Невис 0.779 74 Украина 0.779 78 Антигуа и Барбуда 0.778 79 Перу 0.777 79 Таиланд 0.777 81 Армения 0.776 82 Маке­дония 0.774 83 Колумбия 0.767 84 Брази­лия 0.765 85 Китай 0.761 86 Эквадор 0.759 86 Сент-Люсия 0.759 88 Азербай­джан 0.756 88 Домини­кана 0.756 90 Молдова 0.750 91 Алжир 0.748 92 Ливан 0.744 93 Фиджи 0.743 94 Доминика 0.742 95 Мальдивы 0.740 95 Тунис 0.740 97 Сент-Винсент и Гренадины 0.738 97 Суринам 0.738 99 Монголия 0.737 100 Ботсвана 0.735 101 Ямайка 0.734 102 Иордания 0.729 103 Парагвай 0.728 104 Тонга 0.725 105 Ливия 0.724 106 Узбеки­стан 0.720 107 Боливия 0.718 107 Индо­незия 0.718 107 Филип­пины 0.718 110 Белиз 0.716 111 Самоа 0.715 111 Туркмени­стан 0.715 113 Вене­суэла 0.711 114 Южная Африка 0.709 115 Палестина 0.708 116 Египет 0.707 117 Маршалловы Острова 0.704 117 Вьетнам 0.704 119 Габон 0.703 120 Кыргыз­стан 0.697 121 Марокко 0.686 122 Гайана 0.682 123 Ирак 0.674 124 Сальва­дор 0.673 125 Таджики­стан 0.668 126 Кабо-Верде 0.665 127 Гвате­мала 0.663 128 Никарагуа 0.660 129 Бутан 0.654 130 Намибия 0.646 131 Индия 0.645 132 Гондурас 0.634 133 Бангла­деш 0.632 134 Кирибати 0.630 135 Сан-Томе и Принсипи 0.625 136 Микро­незия 0.620 137 Лаос 0.613 138 Свази­ленд 0.611 138 Гана 0.611 140 Вануату 0.609 141 Тимор-Лешти 0.606 142 Непал 0.602 143 Кения 0.601 144 Камбоджа 0.594 145 Экватори­альная Гвинея 0.592 146 Замбия 0.584 147 Мьянма 0.583 148 Ангола 0.581 149 Конго 0.574 150 Зимбабве 0.571 151 Соломо­новы Острова 0.567 151 Сирия 0.567 153 Камерун 0.563 154 Пакистан 0.557 155 Папуа — Новая Гвинея 0.555 156 Комор­ские Острова 0.554 157 Маври­тания 0.546 158 Бенин 0.545 159 Уганда 0.544 160 Руанда 0.543 161 Нигерия 0.539 162 Кот-д'Ивуар 0.538 163 Танзания 0.529 164 Мада­гаскар 0.528 165 Лесото 0.527 166 Джибути 0.524 167 Того 0.515 168 Сенегал 0.512 169 Афгани­стан 0.511 170 Гаити 0.510 170 Судан 0.510 172 Гамбия 0.496 173 Эфиопия 0.485 174 Малави 0.483 175 Демо­крати­ческая Респу­блика Конго 0.480 175 Гвинея-Бисау 0.480 175 Либерия 0.480 178 Гвинея 0.477 179 Йемен 0.470 180 Эритрея 0.459 181 Мозамбик 0.456 182 Буркина Фасо 0.452 182 Сьерра-Леоне 0.452 184 Мали 0.434 185 Бурунди 0.433 185 Южный Судан 0.433 187 Чад 0.398 188 Цент­рально-Афри­кан­ская Респуб­лика 0.397 189 Нигер 0.394

Лидеры и аутсайдеры

Первые десять мест в рейтинге человеческого развития заняли Норвегия, Ирландия, Швейцария, Гонконг, Исландия, Германия, Швеция, Австралия и Нидерланды.

Замыкают рейтинг неблагополучные государства с самым низким уровнем развития. Все страны последней десятки расположены в Африке: Нигер, Цент­рально-Афри­кан­ская Респуб­лика (ЦАР), Чад, Южный Судан, Бурунди, Мали, Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо, Мозамбик, Эритрея.

Методология рейтинга

Индекс человеческого развития (ИЧР) — это комбинированный показатель, характеризующий развитие человека в странах и регионах мира. Он ежегодно рассчитывается экспертами Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместно с группой независимых международных экспертов, использующими в своей работе, наряду с аналитическими разработками, статистические данные национальных институтов и международных организаций

Индекс человеческого развития представляет собой комплексный показатель уровня жизни человека в той или иной стране, поэтому иногда его используют в качестве синонима таких понятий, как «качество жизни» или «уровень жизни» по трем основным направлениям:

Индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и долголетие, измеряемые показателем средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении.

Индекс образования: доступ к образованию, измеряемый средней ожидаемой продолжительностью обучения детей школьного возраста и средней продолжительностью обучения взрослого населения.

Индекс валового национального дохода: достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового национального дохода (ВНД) на душу населения в долларах США по паритету покупательной способности (ППС).

Эти три измерения стандартизируются в виде числовых значений от 0 до 1, среднее геометрическое которых представляет собой совокупный показатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1. Затем государства ранжируются на основе этого показателя и разделяются по четырем категориям:

Страны с очень высоким уровнем ИЧР (более 0.9).

Страны с высоким уровнем ИЧР (от 0.8 до 0.9).

Страны со средним уровнем ИЧР (от 0.5 до 0.8).

Страны с низким уровнем ИЧР (менее 0.5).

При подготовке исследования также учитывается множество факторов, характеризующих политическую, экономическую, социальную и экологическую ситуацию в странах и регионах, охваченных исследованием, таких как положение в области прав человека и гражданских свобод, возможность участия в общественной жизни, социальная защищенность, степень территориальной и социальной мобильности населения, показатели уровня культурного развития, доступа к информации, здоровья, уровня безработицы, состояния преступности, охраны окружающей среды, экологической нагрузки и другие.