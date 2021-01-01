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В новом рейтинге человеческого развития Беларусь сдала три позиции

01.01.2021 14:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сравнении с прошлым годом наша страна слегка сдала позиции в рейтинге ООН по индексу человеческого развития (Human Development Index), опустившись с 50-го на 53-е место. По уровню образования, здравоохранения и дохода на душу населения Беларусь обогнала только одну страну-соседку — Украину (74-е место).


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как Беларусь выглядит на фоне стран-соседей

Беларусь относится к группе стран с высоким индексом развития, занимая 53-е место (годом ранее наша страна была на 50-й позиции). Кроме нее, в эту группу отнесена Россия, которая занимает 52-е место в рейтинге.

В группу с очень высоким индексом развития вошли Литва (34-е место), Польша (35-е место) и Латвия (37-е место).

Еще одна наша соседка, Украина, занимает в рейтинге 74-е место и входит в группу стран со средним индексом развития.

По сравнению с прошлым годом свои позиции ухудшила Россия (годом ранее она занимала 49-е место) и Польша (32-я позиция в прошлом году). Латвия поднялась на две строчки (годом ранее 39-е место), Литва осталась на том же месте. Серьезно улучшила в рейтинге свои позиции Украина (с 88-го места в прошлом году она поднялась до 74-го места).

 
Рейтинг стран мира по индексу человеческого развития
Место в рейтинге Страна ИЧР
1 Норвегия 0.957
2 Ирландия 0.955
2 Швейцария 0.955
4 Гонконг 0.949
4 Исландия 0.949
6 Германия 0.947
7 Швеция 0.945
8 Австра­лия 0.944
8 Нидер­ланды 0.944
10 Дания 0.940
11 Финлян­дия 0.938
11 Сингапур 0.938
13 Велико­британия 0.932
14 Бельгия 0.931
14 Новая Зелан­дия 0.931
16 Канада 0.929
17 Соеди­нён­ные Штаты Америки 0.926
18 Австрия 0.922
19 Израиль 0.919
19 Япония 0.919
19 Лихтен­штейн 0.919
22 Словения 0.917
23 Южная Корея 0.916
23 Люксем­бург 0.916
25 Испания 0.904
26 Франция 0.901
27 Чехия 0.900
28 Мальта 0.895
29 Эстония 0.892
29 Италия 0.892
31 Объе­динён­ные Арабские Эмираты 0.890
32 Греция 0.888
33 Кипр 0.887
34 Литва 0.882
35 Польша 0.880
36 Андорра 0.868
37 Латвия 0.866
38 Порту­галия 0.864
39 Словакия 0.860
40 Венгрия 0.854
40 Саудов­ская Аравия 0.854
42 Бахрейн 0.852
43 Чили 0.851
43 Хорватия 0.851
45 Катар 0.848
46 Аргентина 0.845
47 Бруней 0.838
48 Черногория 0.829
49 Румыния 0.828
50 Палау 0.826
51 Казах­стан 0.825
52 Россия 0.824
53 Беларусь 0.823
54 Турция 0.820
55 Уругвай 0.817
56 Болгария 0.816
57 Панама 0.815
58 Багам­ские Острова 0.814
58 Барбадос 0.814
60 Оман 0.813
61 Грузия 0.812
62 Коста-Рика 0.810
62 Малай­зия 0.810
64 Кувейт 0.806
64 Сербия 0.806
66 Маврикий 0.804
67 Сейшель­ские Острова 0.796
67 Трини­дад и Тобаго 0.796
69 Албания 0.795
70 Куба 0.783
70 Иран 0.783
72 Шри-Ланка 0.782
73 Босния и Герцего­вина 0.780
74 Гренада 0.779
74 Мексика 0.779
74 Сент-Китс и Невис 0.779
74 Украина 0.779
78 Антигуа и Барбуда 0.778
79 Перу 0.777
79 Таиланд 0.777
81 Армения 0.776
82 Маке­дония 0.774
83 Колумбия 0.767
84 Брази­лия 0.765
85 Китай 0.761
86 Эквадор 0.759
86 Сент-Люсия 0.759
88 Азербай­джан 0.756
88 Домини­кана 0.756
90 Молдова 0.750
91 Алжир 0.748
92 Ливан 0.744
93 Фиджи 0.743
94 Доминика 0.742
95 Мальдивы 0.740
95 Тунис 0.740
97 Сент-Винсент и Гренадины 0.738
97 Суринам 0.738
99 Монголия 0.737
100 Ботсвана 0.735
101 Ямайка 0.734
102 Иордания 0.729
103 Парагвай 0.728
104 Тонга 0.725
105 Ливия 0.724
106 Узбеки­стан 0.720
107 Боливия 0.718
107 Индо­незия 0.718
107 Филип­пины 0.718
110 Белиз 0.716
111 Самоа 0.715
111 Туркмени­стан 0.715
113 Вене­суэла 0.711
114 Южная Африка 0.709
115 Палестина 0.708
116 Египет 0.707
117 Маршалловы Острова 0.704
117 Вьетнам 0.704
119 Габон 0.703
120 Кыргыз­стан 0.697
121 Марокко 0.686
122 Гайана 0.682
123 Ирак 0.674
124 Сальва­дор 0.673
125 Таджики­стан 0.668
126 Кабо-Верде 0.665
127 Гвате­мала 0.663
128 Никарагуа 0.660
129 Бутан 0.654
130 Намибия 0.646
131 Индия 0.645
132 Гондурас 0.634
133 Бангла­деш 0.632
134 Кирибати 0.630
135 Сан-Томе и Принсипи 0.625
136 Микро­незия 0.620
137 Лаос 0.613
138 Свази­ленд 0.611
138 Гана 0.611
140 Вануату 0.609
141 Тимор-Лешти 0.606
142 Непал 0.602
143 Кения 0.601
144 Камбоджа 0.594
145 Экватори­альная Гвинея 0.592
146 Замбия 0.584
147 Мьянма 0.583
148 Ангола 0.581
149 Конго 0.574
150 Зимбабве 0.571
151 Соломо­новы Острова 0.567
151 Сирия 0.567
153 Камерун 0.563
154 Пакистан 0.557
155 Папуа — Новая Гвинея 0.555
156 Комор­ские Острова 0.554
157 Маври­тания 0.546
158 Бенин 0.545
159 Уганда 0.544
160 Руанда 0.543
161 Нигерия 0.539
162 Кот-д'Ивуар 0.538
163 Танзания 0.529
164 Мада­гаскар 0.528
165 Лесото 0.527
166 Джибути 0.524
167 Того 0.515
168 Сенегал 0.512
169 Афгани­стан 0.511
170 Гаити 0.510
170 Судан 0.510
172 Гамбия 0.496
173 Эфиопия 0.485
174 Малави 0.483
175 Демо­крати­ческая Респу­блика Конго 0.480
175 Гвинея-Бисау 0.480
175 Либерия 0.480
178 Гвинея 0.477
179 Йемен 0.470
180 Эритрея 0.459
181 Мозамбик 0.456
182 Буркина Фасо 0.452
182 Сьерра-Леоне 0.452
184 Мали 0.434
185 Бурунди 0.433
185 Южный Судан 0.433
187 Чад 0.398
188 Цент­рально-Афри­кан­ская Респуб­лика 0.397
189 Нигер 0.394

Лидеры и аутсайдеры

Первые десять мест в рейтинге человеческого развития заняли Норвегия, Ирландия, Швейцария, Гонконг, Исландия, Германия, Швеция, Австралия и Нидерланды.

Замыкают рейтинг неблагополучные государства с самым низким уровнем развития. Все страны последней десятки расположены в Африке: Нигер, Цент­рально-Афри­кан­ская Респуб­лика (ЦАР), Чад, Южный Судан, Бурунди, Мали, Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо, Мозамбик, Эритрея.

Методология рейтинга

Индекс человеческого развития (ИЧР) — это комбинированный показатель, характеризующий развитие человека в странах и регионах мира. Он ежегодно рассчитывается экспертами Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместно с группой независимых международных экспертов, использующими в своей работе, наряду с аналитическими разработками, статистические данные национальных институтов и международных организаций

Индекс человеческого развития представляет собой комплексный показатель уровня жизни человека в той или иной стране, поэтому иногда его используют в качестве синонима таких понятий, как «качество жизни» или «уровень жизни» по трем основным направлениям:

  • Индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и долголетие, измеряемые показателем средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении.
  • Индекс образования: доступ к образованию, измеряемый средней ожидаемой продолжительностью обучения детей школьного возраста и средней продолжительностью обучения взрослого населения.
  • Индекс валового национального дохода: достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового национального дохода (ВНД) на душу населения в долларах США по паритету покупательной способности (ППС).

Эти три измерения стандартизируются в виде числовых значений от 0 до 1, среднее геометрическое которых представляет собой совокупный показатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1. Затем государства ранжируются на основе этого показателя и разделяются по четырем категориям:

  • Страны с очень высоким уровнем ИЧР (более 0.9).
  • Страны с высоким уровнем ИЧР (от 0.8 до 0.9).
  • Страны со средним уровнем ИЧР (от 0.5 до 0.8).
  • Страны с низким уровнем ИЧР (менее 0.5).

При подготовке исследования также учитывается множество факторов, характеризующих политическую, экономическую, социальную и экологическую ситуацию в странах и регионах, охваченных исследованием, таких как положение в области прав человека и гражданских свобод, возможность участия в общественной жизни, социальная защищенность, степень территориальной и социальной мобильности населения, показатели уровня культурного развития, доступа к информации, здоровья, уровня безработицы, состояния преступности, охраны окружающей среды, экологической нагрузки и другие.

 
 
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В сравнении с прошлым годом наша страна слегка сдала позиции в рейтинге ООН по индексу человеческого развития (Human Development Index), опустившись с 50-го на 53-е место. По...
 
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