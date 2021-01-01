В новом рейтинге человеческого развития Беларусь сдала три позиции

В сравнении с прошлым годом наша страна слегка сдала позиции в рейтинге ООН по индексу человеческого развития (Human Development Index), опустившись с 50-го на 53-е место. По уровню образования, здравоохранения и дохода на душу населения Беларусь обогнала только одну страну-соседку — Украину (74-е место).
Как Беларусь выглядит на фоне стран-соседей
Беларусь относится к группе стран с высоким индексом развития, занимая 53-е место (годом ранее наша страна была на 50-й позиции). Кроме нее, в эту группу отнесена Россия, которая занимает 52-е место в рейтинге.
В группу с очень высоким индексом развития вошли Литва (34-е место), Польша (35-е место) и Латвия (37-е место).
Еще одна наша соседка, Украина, занимает в рейтинге 74-е место и входит в группу стран со средним индексом развития.
По сравнению с прошлым годом свои позиции ухудшила Россия (годом ранее она занимала 49-е место) и Польша (32-я позиция в прошлом году). Латвия поднялась на две строчки (годом ранее 39-е место), Литва осталась на том же месте. Серьезно улучшила в рейтинге свои позиции Украина (с 88-го места в прошлом году она поднялась до 74-го места).
Рейтинг стран мира по индексу человеческого развития
Место в рейтинге
Страна
ИЧР
1
Норвегия
0.957
2
Ирландия
0.955
2
Швейцария
0.955
4
Гонконг
0.949
4
Исландия
0.949
6
Германия
0.947
7
Швеция
0.945
8
Австралия
0.944
8
Нидерланды
0.944
10
Дания
0.940
11
Финляндия
0.938
11
Сингапур
0.938
13
Великобритания
0.932
14
Бельгия
0.931
14
Новая Зеландия
0.931
16
Канада
0.929
17
Соединённые Штаты Америки
0.926
18
Австрия
0.922
19
Израиль
0.919
19
Япония
0.919
19
Лихтенштейн
0.919
22
Словения
0.917
23
Южная Корея
0.916
23
Люксембург
0.916
25
Испания
0.904
26
Франция
0.901
27
Чехия
0.900
28
Мальта
0.895
29
Эстония
0.892
29
Италия
0.892
31
Объединённые Арабские Эмираты
0.890
32
Греция
0.888
33
Кипр
0.887
34
Литва
0.882
35
Польша
0.880
36
Андорра
0.868
37
Латвия
0.866
38
Португалия
0.864
39
Словакия
0.860
40
Венгрия
0.854
40
Саудовская Аравия
0.854
42
Бахрейн
0.852
43
Чили
0.851
43
Хорватия
0.851
45
Катар
0.848
46
Аргентина
0.845
47
Бруней
0.838
48
Черногория
0.829
49
Румыния
0.828
50
Палау
0.826
51
Казахстан
0.825
52
Россия
0.824
53
Беларусь
0.823
54
Турция
0.820
55
Уругвай
0.817
56
Болгария
0.816
57
Панама
0.815
58
Багамские Острова
0.814
58
Барбадос
0.814
60
Оман
0.813
61
Грузия
0.812
62
Коста-Рика
0.810
62
Малайзия
0.810
64
Кувейт
0.806
64
Сербия
0.806
66
Маврикий
0.804
67
Сейшельские Острова
0.796
67
Тринидад и Тобаго
0.796
69
Албания
0.795
70
Куба
0.783
70
Иран
0.783
72
Шри-Ланка
0.782
73
Босния и Герцеговина
0.780
74
Гренада
0.779
74
Мексика
0.779
74
Сент-Китс и Невис
0.779
74
Украина
0.779
78
Антигуа и Барбуда
0.778
79
Перу
0.777
79
Таиланд
0.777
81
Армения
0.776
82
Македония
0.774
83
Колумбия
0.767
84
Бразилия
0.765
85
Китай
0.761
86
Эквадор
0.759
86
Сент-Люсия
0.759
88
Азербайджан
0.756
88
Доминикана
0.756
90
Молдова
0.750
91
Алжир
0.748
92
Ливан
0.744
93
Фиджи
0.743
94
Доминика
0.742
95
Мальдивы
0.740
95
Тунис
0.740
97
Сент-Винсент и Гренадины
0.738
97
Суринам
0.738
99
Монголия
0.737
100
Ботсвана
0.735
101
Ямайка
0.734
102
Иордания
0.729
103
Парагвай
0.728
104
Тонга
0.725
105
Ливия
0.724
106
Узбекистан
0.720
107
Боливия
0.718
107
Индонезия
0.718
107
Филиппины
0.718
110
Белиз
0.716
111
Самоа
0.715
111
Туркменистан
0.715
113
Венесуэла
0.711
114
Южная Африка
0.709
115
Палестина
0.708
116
Египет
0.707
117
Маршалловы Острова
0.704
117
Вьетнам
0.704
119
Габон
0.703
120
Кыргызстан
0.697
121
Марокко
0.686
122
Гайана
0.682
123
Ирак
0.674
124
Сальвадор
0.673
125
Таджикистан
0.668
126
Кабо-Верде
0.665
127
Гватемала
0.663
128
Никарагуа
0.660
129
Бутан
0.654
130
Намибия
0.646
131
Индия
0.645
132
Гондурас
0.634
133
Бангладеш
0.632
134
Кирибати
0.630
135
Сан-Томе и Принсипи
0.625
136
Микронезия
0.620
137
Лаос
0.613
138
Свазиленд
0.611
138
Гана
0.611
140
Вануату
0.609
141
Тимор-Лешти
0.606
142
Непал
0.602
143
Кения
0.601
144
Камбоджа
0.594
145
Экваториальная Гвинея
0.592
146
Замбия
0.584
147
Мьянма
0.583
148
Ангола
0.581
149
Конго
0.574
150
Зимбабве
0.571
151
Соломоновы Острова
0.567
151
Сирия
0.567
153
Камерун
0.563
154
Пакистан
0.557
155
Папуа — Новая Гвинея
0.555
156
Коморские Острова
0.554
157
Мавритания
0.546
158
Бенин
0.545
159
Уганда
0.544
160
Руанда
0.543
161
Нигерия
0.539
162
Кот-д'Ивуар
0.538
163
Танзания
0.529
164
Мадагаскар
0.528
165
Лесото
0.527
166
Джибути
0.524
167
Того
0.515
168
Сенегал
0.512
169
Афганистан
0.511
170
Гаити
0.510
170
Судан
0.510
172
Гамбия
0.496
173
Эфиопия
0.485
174
Малави
0.483
175
Демократическая Республика Конго
0.480
175
Гвинея-Бисау
0.480
175
Либерия
0.480
178
Гвинея
0.477
179
Йемен
0.470
180
Эритрея
0.459
181
Мозамбик
0.456
182
Буркина Фасо
0.452
182
Сьерра-Леоне
0.452
184
Мали
0.434
185
Бурунди
0.433
185
Южный Судан
0.433
187
Чад
0.398
188
Центрально-Африканская Республика
0.397
189
Нигер
0.394
Лидеры и аутсайдеры
Первые десять мест в рейтинге человеческого развития заняли Норвегия, Ирландия, Швейцария, Гонконг, Исландия, Германия, Швеция, Австралия и Нидерланды.
Замыкают рейтинг неблагополучные государства с самым низким уровнем развития. Все страны последней десятки расположены в Африке: Нигер, Центрально-Африканская Республика (ЦАР), Чад, Южный Судан, Бурунди, Мали, Сьерра-Леоне, Буркина-Фасо, Мозамбик, Эритрея.
Методология рейтинга
Индекс человеческого развития (ИЧР) — это комбинированный показатель, характеризующий развитие человека в странах и регионах мира. Он ежегодно рассчитывается экспертами Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) совместно с группой независимых международных экспертов, использующими в своей работе, наряду с аналитическими разработками, статистические данные национальных институтов и международных организаций
Индекс человеческого развития представляет собой комплексный показатель уровня жизни человека в той или иной стране, поэтому иногда его используют в качестве синонима таких понятий, как «качество жизни» или «уровень жизни» по трем основным направлениям:
Индекс ожидаемой продолжительности жизни: здоровье и долголетие, измеряемые показателем средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении.
Индекс образования: доступ к образованию, измеряемый средней ожидаемой продолжительностью обучения детей школьного возраста и средней продолжительностью обучения взрослого населения.
Индекс валового национального дохода: достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового национального дохода (ВНД) на душу населения в долларах США по паритету покупательной способности (ППС).
Эти три измерения стандартизируются в виде числовых значений от 0 до 1, среднее геометрическое которых представляет собой совокупный показатель ИЧР в диапазоне от 0 до 1. Затем государства ранжируются на основе этого показателя и разделяются по четырем категориям:
Страны с очень высоким уровнем ИЧР (более 0.9).
Страны с высоким уровнем ИЧР (от 0.8 до 0.9).
Страны со средним уровнем ИЧР (от 0.5 до 0.8).
Страны с низким уровнем ИЧР (менее 0.5).
При подготовке исследования также учитывается множество факторов, характеризующих политическую, экономическую, социальную и экологическую ситуацию в странах и регионах, охваченных исследованием, таких как положение в области прав человека и гражданских свобод, возможность участия в общественной жизни, социальная защищенность, степень территориальной и социальной мобильности населения, показатели уровня культурного развития, доступа к информации, здоровья, уровня безработицы, состояния преступности, охраны окружающей среды, экологической нагрузки и другие.