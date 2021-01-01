Третьекурсника БГУИР все же будут судить за призывы к забастовке в вузе

Источник материала: Tut.by

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 21-летнего бывшего третьекурсника Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее уголовное дело было возбуждено «в отношении неустановленных лиц».



Скриншот видео МВД

«Согласно материалам дела, обвиняемый утром 26 октября заходил во время занятий в учебные аудитории университета, где агитировал студентов нарушать общественный порядок. Призывал их покинуть аудитории, организовать незаконные забастовку и митинг, участвовать в таких несанкционированных мероприятиях с целью срыва учебного процесса в БГУИР», — рассказали в прокуратуре.

Студент в своих показаниях пояснил, что накануне ему в мессенджере Telegram написал неизвестный пользователь, который представился членов стачкома университета и предложил выступить перед студентами с подготовленным для него текстом, — он согласился.

«В заранее определенных месте и времени обвиняемого уже ждали 20−30 студентов, которые пошли с ним по аудиториям. У них были свои инструкции. Впоследствии обвиняемый, следуя указаниям неустановленного лица, сбросил настройки мобильного телефона до заводских, чем удалил их переписку», — добавили в прокуратуре.

Свою вину бывший студент признал частично: «действительно участвовал в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, однако их не организовывал».

Ожидать суда молодой человек продолжит под стражей. Ему инкриминированы организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы учреждения, а также активное участие в таких действиях. Бывшему студенту грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее правоохранительные органы сообщали , что уголовное дело по факту произошедшего в БГУИР по ч. 1 ст. 342 УК РБ (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) возбуждено «в отношении неустановленных лиц».