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Энергетики устраняют последствия непогоды в Витебской области, но проблемы остаются еще в трех районах
01.01.2021 19:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жители некоторых районов Витебской области продолжают жаловаться на отсутствие электроэнергии. Тем временем энергетики продолжает работы по восстановлению электроснабжения, но перебои с электричеством остаются в ряде населенных пунктов Оршанского, Городокского и Лиозненского районов Витебской области. Об этом
Что говорят местные жители
На горячую линию TUT.BY последние сутки
«В Оршанском районе в Витебской области в поселках Высокое, Юрцево и Ореховск три дня отсутствует электроэнергия. Новый год жители встретили без тепла, электричества и телефонов… Нет, мы забрали бабушку к себе, и встречаем вместе праздники. Но очень много людей так и остались там», — написала Татьяна.
Еще одна жительница Оршанского района пишет о том, что жители некоторых населенных пунктов остались не только без электричества, но и без воды.
«В деревнях и агрогородках нет ни электричества, ни отопления, ни воды! Воды нельзя набрать даже в колонках на улице, так как напорные башни работают от электрических насосов», — говорит женщина.
Жительница поселка Высокое Оршанской области рассказала, что ей повезло. У нее электричество пропало 29 декабря, но уже 30 декабря появилось. А вот некоторым ее односельчанам, которые подключены к другими линиям, электроэнергию дали только сегодня днем.
«Мы все понимаем, это же такая чрезвычайная ситуация, не только же мы без света сидели. Тут все хозяйства, все фермы обесточены», — рассказала она.
Что говорят энергетики
29 декабря в Витебской области наблюдались мощные порывы ветра, ледяной дождь и сильный гололед. Провода линий электропередачи покрылись толстой ледяной коркой, и обрывались, не выдерживая груза. Ломались под огромной нагрузкой даже железобетонные опоры. Падали массово деревья, приводя к повреждению проводов. Такие погодные условия стали причиной возникновения
За последние трое суток в Витебской области было восстановлено электроснабжение более 600 населенных пунктов.
Наиболее пострадали из-за стихии Витебский, Оршанский, Городокский и Лиозненский районы. Где позволяла техническая возможность, энергетики организовывали подключение дизель-генераторных установок для восстановления электроснабжения длительно отключенных потребителей. Аварийно-восстановительные работы продолжались и в новогоднюю ночь.
По состоянию на 18.00 1 января восстановительные работы продолжаются в ряде населенных пунктов Оршанского, Городокского и Лиозненского районов. Линии электропередачи, идущие к некоторым деревням, персоналу энергосистемы приходилось отстраивать практически заново. В процессе ликвидации последствий стихии с линий электропередачи энергетики сняли несколько тысяч упавших деревьев.
В Витебской области сейчас работает 59 бригад, 278 человек и 27 единиц техники. Работы будут продолжаться до включения всех потребителей. В «Белэнерго» просят извинения за доставленные неудобства.
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Энергетики устраняют последствия непогоды в Витебской области, но проблемы остаются еще в трех районах
Линии электропередачи, идущие к некоторым деревням, персоналу энергосистемы приходилось отстраивать практически заново. В процессе ликвидации последствий...
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