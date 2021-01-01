ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Самый семейный и домашний Новый год

02.01.2021 10:15 — Новости Общества |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

Безусловно, первое место в новогодних пожеланиях - это пожелание здоровья. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 939 пациентов с COVID-19, выписаны 2 955. Для всего мира приход 2021-го будет самым тихим в истории празднования Нового года. Это уже очевидно. 

Рассказывает Олег Романов.

Эта новогодняя ночь во многих странах выдалась непривычно спокойной и тихой. Улицы пустынны, на площадях нет толп народа и массовых гуляний. И это неудивительно - карантин изменил даже главную ночь в году. Праздничные торжества отменены, а комендантский час введен во многих столицах планеты: людям невозможно даже выйти из дома. 

Потому Новый год выдался, пожалуй, самым семейным и домашним за многие десятилетия. 

Россия встретила Новый год как всегда - целых 11 раз - именно столько часовых поясов на ее территории. Начиная с Владивостока и заканчивая Калининградом. Обычно многолюдная Красная площадь в Москве в этот раз была пустой - ее закрыли для посещений уже в 6 часов вечера.

Штрафы и схватка с полицией в новогоднюю ночь во Франции

Провести новогоднюю ночь дома пришлось и практически всей Европе. Во Франции после 8 вечера в силу вступил комендантский час. За порядком строжайше следили наряды полиции - по всей стране более ста тысяч жандармов. Нарушителям выписывали штрафы. 

Непокорные французы кое-где вступали в схватки с полицией: например, в Льероне даже сожгли машину жандармов, а блюстителям порядка самим нанесли телесные повреждения. 

Новогодние беспорядки в США

Не обошлось без новогодних беспорядков и Соединенных Штатах. В мятежном Портленде в ожесточенные схватки с полицией вступили активисты антифа. Блюстители порядка были вынуждены применить дубинки и резиновые пули. Им отвечали залпами шутих и петард.

Шоу дронов вместо фейерверка в Лондоне

В Лондоне Биг-Бен отсчитал не только последние секунды 2020 года, но и последние мгновения до официального Брексита. Традиционный фейерверк в Лондоне из-за строжайшего карантина отменили, зато для британцев устроили шоу дронов. 300 маленьких беспилотников рисовали в небе различные фигуры, символизирующие события 2020 года.

Традиционный спуск шара в Нью-Йорке прошел почти без зрителей

А вот, пожалуй, одна из самых известных площадей мира - Таймс Сквер в Нью-Йрке. Здесь  новогодняя вечеринка все-таки состоялась. По сравнению с прошлыми годами было тоже непривычно пусто. Традиционный спуск хрустального шара по шпилю на крыше одного из небоскребов состоялся практически без зрителей, хотя обычно посмотреть на зрелище приезжают сотни тысяч людей. В этот раз на церемонии присутствовали всего несколько десятков - в основном медики. 

Грандиозный фейерверк в Новой Зеландии

Без фейерверков, конечно, не обошлось. Красочные кадры поступают со всего мира! Первыми 2021-й встретили в Китае, Австралии и Японии. 

А еще в Новой Зеландии. Там не отказали себе в удовольствии устроить грандиозный фейерверк.

Тихий и яркий Новый год

То же и дисциплинированные японцы. Из-за рекордных эпидемических показателей островитяне предпочли остаться дома. Однако небо в Токио минувшей ночью выглядело феерично.

Новый год на Мадейре почти без ограничений

Больше всего повезло, пожалуй, португальцам. Здесь открыты все рестораны и увеселительные заведения, а из ограничений введено одно - обязательное ношение маски. Потому на фантастический салют, который устроили власти острова Мадейра, собрались поглядеть  тысячи людей. Город Фуншал, где это происходило, буквально купался в море огня - безопасного и необыкновенно красочного.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Безусловно, первое место в новогодних пожеланиях - это пожелание здоровья. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 939 пациентов с COVID-19, выписаны 2 955. Для всего мира...
 
Новости дня
Новости общества
 
C обращением к народу нашей страны выступил президент Александр Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика