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C обращением к народу нашей страны выступил президент Александр Лукашенко

02.01.2021 10:15 — Новости Общества |  
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Беларусь встретила новый - 2021 - год! По доброй традиции за несколько минут до боя курантов c обращением к народу нашей страны выступил президент Александр Лукашенко.

В этой речи лидер всегда делает важные акценты. В спокойной и уверенной манере глава государства говорил о главном.

В последние моменты 2020-го - время задуматься, кто мы, что будет с нами, нашими детьми, куда мы идем и чего хотим. Эти 12 месяцев объединили человечество заботой о здоровье. В условиях пандемии Беларусь выстояла, наработала бесценный опыт и готова двигаться дальше по всем направлениям. Наша страна стала ядерной державой, шагнула в космос, освоила производство легковых автомобилей и электромобилей, создала биотехнологическую компанию и ракетное производство, развила IT и, главное, сохранила продовольственную безопасность, а еще безопасность лично каждого человека. Люди в погонах, учителя, ученые, рабочие - все вместе делали нашу страну лучше.

Сотни лет белорусов испытывают на прочность. Но мы продолжаем строить свое будущее, не теряя связи с родной землей. Трилогия малой родины завершилась и дала возможность понять, что только в родной земле - источник наших сил. Они помогают нам идти к своим целям и гордиться достижениями.

"Мы вместе, и мы победили!", - именно это как никогда чувствовалось в новогодней речи президента. К слову, это обращение запомнилось еще и необычным форматом. На записи таких важных слов присутствовали гости. Это люди разных профессий: учителя, врачи, силовики, артисты, журналисты, спортсмены, молодежный актив. Белорусы, которые вместе шагнули в 2021 год. А вот каким нам запомнился непростой и своеобразный 2020-й.

 
 
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Беларусь встретила новый - 2021 - год! По доброй традиции за несколько минут до боя курантов c обращением к народу нашей страны выступил президент Александр Лукашенко....
 
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