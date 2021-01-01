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В проекте АТН "В Новый год - вместе" - Эдгард Запашный
02.01.2021 10:15 — Новости Общества |
новостей продолжает принимать новогодние поздравления для белорусов. Сегодня в нашем эфире поздравление от известного дрессировщика Эдгарда Запашного. Прямо сейчас - проект АТН "В Новый год - вместе".
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Агентство теленовостей продолжает принимать новогодние поздравления для белорусов. Сегодня в нашем эфире поздравление от известного дрессировщика Эдгарда...
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