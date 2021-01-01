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Белтелерадиокомпания открывает прием заявок для участия в национальном отборе на "Евровидение-2021". Медиахолдинг традиционно выступает организатором проекта как единственный представитель Европейского Вещательного Союза в нашей стране. Прием заявок проходит на официальном сайте компании tvr.by. Там уже можно ознакомиться с положением конкурса и разместить необходимые документы, информацию о себе и песне.



Впервые в истории национального отбора нужно прислать видеозапись исполнения композиции в режиме живого звука. К участию приглашаются как сольные исполнители, так и коллективы составом не более 6 человек. Кандидатами могут стать белорусские и иностранные артисты от 16 лет. При этом у каждого претендента есть право только на одну заявку. По условиям конкурса, песня должна быть коммерчески не реализована и длиться не более трех минут. Языковые ограничения отсутствуют.



Заявки принимаются до 31 января. В каком формате пройдет финал, будет определено организаторами с учетом эпидемиологической обстановки. Победитель проекта представит нашу страну на "Евровидении-2021" в Роттердаме.