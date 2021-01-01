ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Открыт прием заявок на участие в национальном отборе на "Евровидение-2021"

02.01.2021 10:15 — Новости Общества |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

Белтелерадиокомпания открывает прием заявок для участия в национальном отборе на "Евровидение-2021". Медиахолдинг традиционно выступает организатором проекта как единственный представитель Европейского Вещательного Союза в нашей стране. Прием заявок проходит на официальном сайте компании tvr.by. Там уже можно ознакомиться с положением конкурса и разместить необходимые документы, информацию о себе и песне.

Впервые в истории национального отбора нужно прислать видеозапись исполнения композиции в режиме живого звука. К участию приглашаются как сольные исполнители, так и коллективы составом не более 6 человек. Кандидатами могут стать белорусские и иностранные артисты от 16 лет. При этом у каждого претендента есть право только на одну заявку. По условиям конкурса, песня должна быть коммерчески не реализована и длиться не более трех минут. Языковые ограничения отсутствуют.

Заявки принимаются до 31 января. В каком формате пройдет финал, будет определено организаторами с учетом эпидемиологической обстановки. Победитель проекта представит нашу страну на "Евровидении-2021" в Роттердаме.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белтелерадиокомпания открывает прием заявок для участия в национальном отборе на "Евровидение-2021". Медиахолдинг традиционно выступает организатором проекта как...
 
Новости дня
Новости общества
 
Национальная академия наук Беларуси празднует 93-й день рождения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика