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Национальная академия наук Беларуси празднует 93-й день рождения

02.01.2021 10:15 — Новости Общества |  
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И еще один день рождения, 93-й, сегодня отмечает Национальная академия наук Беларуси. Здесь работают около 16 тысяч человек: исследователи, доктора, кандидаты наук, профессора и доценты. Их  труды привносят новшества в разные сферы нашей жизни – от кулинарии и медицины до  космоса и машиностроения. 

Светлана Чернова об удивительных и полезных открытиях с пометкой "Сделано в Беларуси".

С ними Институт биофизики и клеточной инженерии Академии наук  Беларуси работает уже два года. Дендритные клетки успешно показали себя при лечении рака поджелудочной железы, молочный железы и мочевого пузыря. Их выделяют из крови пациента и добавляют к ним опухолевый антиген, который нужно уничтожить в организме. Клетка его поглощает, переваривает и выталкивает на свою поверхность, тем самым показывая другим клеткам, с чем нужно бороться.  

130 пациентов в Институте биофизики и клеточной инженерии были пролечены в  2020 году 

Процедура безболезненная и не имеет побочных эффектов. Между получением материала и введением дендритных клеток пациенту проходит неделя. Это один курс. Таких рекомендуется около пяти в качестве дополнения к основной противоопухолевой терапии. В целом при помощи клеточных биотехнологий за прошлый год пролечено 130 пациентов. Планы на 2021-й как минимум не снижать планку. 

Андрей Гончаров, директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси: "Планы большие – это переход к лечению совершенно новых заболеваний. Это и сахарный диабет, самые разные аутоиммунные заболевания, это гипопаратиреоз и дальнейшее внедрение тех наработок, которые нас уже есть".

Графитоподобный материал изучают в НПЦ по материаловедению НАН Беларуси

Национальная академия наук Беларуси празднует 93-й день рождения


Это графитоподобный материал. Он получился совершенно случайно, во время одного эксперимента с графитовыми образцами, рассказывает Владимир Новиков. Практически  невесомая  основа,  проводит тепло.  Плотность в 1000 раз меньше воды. Применяется в создании электронагревателей, накопителей энергии, суперконденсаторов. Еще это самая экономичная форма углерода. То есть вместо 30 % можно использовать 0,5 и с тем же эффектом. Один грамм вещества может покрыть рабочий материал площадью несколько тысяч квадратных метров.

Владимир Новиков, завлабораторией НПЦ по материаловедению НАН Беларуси: "Графин обладает высокой электропроводностью и поэтому если мы  через этот слой будем пропускать электрический ток, то он будет греться. Такие нагреватели уже созданы в Китае, но они имеют цену квадратный дециметр примерно 20 долларов – это очень дорого. Себестоимость нашего нагревателя составляет около 20 центов. Это говорит о том, что очень большой  у нас запас рентабельности".

Например, графитоподобный материал можно использовать при создании спецодежды с подогревом. Это, кстати, взяли на вооружение и академики: тестируют куртки на работниках метростроя. Основу помещают на проводящую подложку, запечатывают, добавляют электроды и получается нагревательный элемент.

Нагревательные элементы съемные, поэтому их легко можно поместить на пиджак или куртку. Чтобы система заработала, ее нужно подключить к обычному пауэрбанку. В зависимости от емкости внешнего аккумулятора такая куртка будет греть от 5 до 8 часов.

1 г графитоподобного материала может впитать почти 80 г нефти

Это далеко не единственный вариант применения. "СветлогорскХимволокно" приобрел у академиков  облицовочный материал для высокотемпературных печей. К слову, 1 грамм  такого практически невесомого графитового пепла может впитать до 80 граммов нефти. В Институте материаловедения извлекли из этого пользу:  работают вместе с Россией и Канадой над устранением нефтяных загрязнений. На почве и воде.

 
 
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И еще один день рождения, 93-й, сегодня отмечает Национальная академия наук Беларуси. Здесь работают около 16 тысяч человек: исследователи, доктора, кандидаты наук,...
 
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