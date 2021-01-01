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130 пациентов в Институте биофизики и клеточной инженерии были пролечены в 2020 году

Графитоподобный материал изучают в НПЦ по материаловедению НАН Беларуси

1 г графитоподобного материала может впитать почти 80 г нефти

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Национальная академия наук Беларуси празднует 93-й день рождения И еще один день рождения, 93-й, сегодня отмечает Национальная академия наук Беларуси. Здесь работают около 16 тысяч человек: исследователи, доктора, кандидаты наук,...

И еще один день рождения, 93-й, сегодня отмечает Национальная академия наук Беларуси. Здесь работают около 16 тысяч человек: исследователи, доктора, кандидаты наук, профессора и доценты. Их труды привносят новшества в разные сферы нашей жизни – от кулинарии и медицины до космоса и машиностроения.об удивительных и полезных открытиях с пометкой "Сделано в Беларуси".С ними Институт биофизики и клеточной инженерии Академии наук Беларуси работает уже два года. Дендритные клетки успешно показали себя при лечении рака поджелудочной железы, молочный железы и мочевого пузыря. Их выделяют из крови пациента и добавляют к ним опухолевый антиген, который нужно уничтожить в организме. Клетка его поглощает, переваривает и выталкивает на свою поверхность, тем самым показывая другим клеткам, с чем нужно бороться.Процедура безболезненная и не имеет побочных эффектов. Между получением материала и введением дендритных клеток пациенту проходит неделя. Это один курс. Таких рекомендуется около пяти в качестве дополнения к основной противоопухолевой терапии. В целом при помощи клеточных биотехнологий за прошлый год пролечено 130 пациентов. Планы на 2021-й как минимум не снижать планку.Это графитоподобный материал. Он получился совершенно случайно, во время одного эксперимента с графитовыми образцами, рассказывает Владимир Новиков. Практически невесомая основа, проводит тепло. Плотность в 1000 раз меньше воды. Применяется в создании электронагревателей, накопителей энергии, суперконденсаторов. Еще это самая экономичная форма углерода. То есть вместо 30 % можно использовать 0,5 и с тем же эффектом. Один грамм вещества может покрыть рабочий материал площадью несколько тысяч квадратных метров.Например, графитоподобный материал можно использовать при создании спецодежды с подогревом. Это, кстати, взяли на вооружение и академики: тестируют куртки на работниках метростроя. Основу помещают на проводящую подложку, запечатывают, добавляют электроды и получается нагревательный элемент.Нагревательные элементы съемные, поэтому их легко можно поместить на пиджак или куртку. Чтобы система заработала, ее нужно подключить к обычному пауэрбанку. В зависимости от емкости внешнего аккумулятора такая куртка будет греть от 5 до 8 часов.Это далеко не единственный вариант применения. "СветлогорскХимволокно" приобрел у академиков облицовочный материал для высокотемпературных печей. К слову, 1 грамм такого практически невесомого графитового пепла может впитать до 80 граммов нефти. В Институте материаловедения извлекли из этого пользу: работают вместе с Россией и Канадой над устранением нефтяных загрязнений. На почве и воде.