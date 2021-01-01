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1 января 1956 состоялся первый эфир Минской телестудии
02.01.2021 10:15 — Новости Общества |
Ничего лишнего - киножурнал "Новости дня" и художественный фильм. Даже деловое платье первого диктора Тамары Бастун соответствовало моменту. Эпоха натуральных тканей до пестрого шика синтетики.
Неслучайно новая эра телевидения пришлась на первый день нового 56 года. Именно с этой даты ведется летопись современного эфира. К сигналу московскому, единственному сигналу ЦТ, присоединился минский экспериментальный. В эфире была совсем не праздничная программа, а очень даже будничная. Огоньки появились много позже.
Как начиналось Белорусское телевидениеТелецентр достроили в 57-м. Узнаваемая вышка, правда, в усеченном варианте и ныне - архитектурное достояние Минска.
Здание же по улице Макаенка появилось в 70-х. Сегодня тут располагается вся техническая начинка, включая студийные комплексы - 100, 300, 600 на случай более глобальных проектов - под боком "Беларусьфильм".
Владимир Богдан, телеведущий: "Все всегда хотят на телевидение и хотели на телевидение. Я начал свой путь с радио и мечтал о том кастинге, который случится в моей жизни, который, наконец, я пройду и окажусь на телеэкране, чтобы подарить людям искренность, улыбку, доверие и все то, что в моем бушующем внутреннем мире. И это случилось".
"Добрай раніцы, Беларусь!" - единственное утреннее шоу в стране в прямом эфире
Случилась на телевидении больше 20 лет назад и непотопляемая программа, которая для многих "спасательный круг" в борьбе со сном по будням и даже в субботу. Первыми в эфирной сетке вещания еще до вашей стартовой чашечки кофе в гости к телезрителям приходят они - ведущие "Добрай раніцы, Беларусь!". Единственное утреннее шоу в стране, которое, не стесняясь и с удовольствием будит свою аудиторию в прямом эфире с 6 утра.
Марианна Муренкова, ведущая программы "Добрай раніцы, Беларусь!": "Это огромная команда, которая каждый день трудится, чтобы выпускать прямые эфиры. Это человек 40".
Екатерина Антонова, ведущая программы "Добрай раніцы, Беларусь!": "Это единственное утреннее шоу, которое выходит в прямом эфире. Это такой определенный нерв. Никогда не знаешь, как оно пойдет и наши реальные эмоции видят наши реальные зрители. Нет никакого второго дубля".
Агентство теленовостей - главный поставщик информации на первой кнопкеБез права на второй дубль, конечно, и ведущие новостей. Это только с виду они такие спокойные.
А она-то уж точно знает. Выпускница Академии искусств с дипломом драматической артистки на телевидении оказалась несколько лет назад. И... не стала ведущей сразу. Освоилась в качестве корреспондента. Научилась бережно обращаться с информацией. Поэтому формулировка "читаем по суфлеру" для нее означает лишь одно: придерживаться собственного сценария. От этого зависит хронометраж, то есть время. И люди - главный капитал в эпоху информационного фаст-фуда.
Ольга Медведь, ведущая Агентства теленовостей: "Пришлось очень много работать, вникать и разбираться с тем, что такое телевидение вообще. Потому что это кардинально другая сфера. Адреналин просто сумасшедший, но это, наверное, то, за что мы любим свою работу, потому что, попробовав единожды, вот этот наркотик под названием прямой эфир, телевидение, дедлайны - это особый вид искусства".
Телеканал "Беларусь 5" обновилсяТогда и спорт вполне себе тянет на эту роль. Единственный в стране спорт-канал обновил не только штат комментаторов, но и студию с графической упаковкой. Согласно мировым стандартам, все новое тестируется на этом сегменте. Эмоции спортсменов и болельщиков, мелкие детали выступления - краш-тест для любого вида съемок.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании: "Телеканал
В штате Белтелерадиокомпании тысячи сотрудниковСегодня штат Белтелерадиокомпании исчисляется тысячами сотрудников. Гигантская галерея портретов, за которыми стоит талант. Множество кадров из жизни тех, кто пришел с журфака, филфака, а может быть, даже бросил кино ради телевидения. Телевидения, которому сегодня 65.
Сергей Катьер, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий: "Сегодня такое время, когда человек может выбирать интернет-вещание или телевидение, или кино в большом кинозале с дыханием зала, или театральную постановку с энергетикой актера. Это все разные виды искусства, и они будут существовать параллельно еще очень-очень долго".
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Черно-белая хроника и цветные кадры дня сегодняшнего - в репортаже Нины Можейко. Ничего лишнего - киножурнал "Новости дня" и художественный фильм. Даже деловое...
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