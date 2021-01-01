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Президент Беларуси поздравил Белтелерадиокомпанию с 65-летием

02.01.2021 10:15 — Новости Общества |  
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Первый день нового года - еще и россыпь знаковых дат. Ровно 65 лет назад 1 января 1956 года состоялся первый эфир на Белорусском телевидении. Вещали из крохотной минской студии, завешанной коврами для звукоизоляции. "Входили" и "выходили" из кадра в прямом эфире - так что зрители становились свидетелями первых реалити-форматов. Тысячи телепередач и столько же людей за 65 лет работали и работают в кадре и за кадром. Медиахолдинг прошел исторический путь от кинопленочной эры до цифровых технологий. Сегодня Белтелерадиокомпания - это 7 телевизионных кнопок и 12 радиостанций.

Коллектив Национальной государственной телерадиокомпании с 65-летием белорусского телевидения поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что яркая и долгая история НГТРК является летописью  страны. 

"Стартовав со скромной минской студии, вы выросли во влиятельный холдинг, коллектив которого всегда находится на информационной передовой. Благодаря вашей работе миллионы белорусских и зарубежных зрителей получают достоверную и объективную информацию о ключевых событиях из жизни Беларуси", - говорится в поздравлении. 

Президент пожелал коллективу и ветеранам Белорусского телевидения крепкого здоровья, благополучия и творческих побед. 
 
 
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Первый день нового года - еще и россыпь знаковых дат. Ровно 65 лет назад 1 января 1956 года состоялся первый эфир на Белорусском телевидении. Вещали из крохотной...
 
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