|
Президент Беларуси поздравил Белтелерадиокомпанию с 65-летием
02.01.2021 10:15 — Новости Общества |
Коллектив Национальной государственной телерадиокомпании с 65-летием белорусского телевидения поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что яркая и долгая история НГТРК является летописью страны.
"Стартовав со скромной минской студии, вы выросли во влиятельный холдинг, коллектив которого всегда находится на информационной передовой. Благодаря вашей работе миллионы белорусских и зарубежных зрителей получают достоверную и объективную информацию о ключевых событиях из жизни Беларуси", - говорится в поздравлении.
Президент пожелал коллективу и ветеранам Белорусского телевидения крепкого здоровья, благополучия и творческих побед.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый день нового года - еще и россыпь знаковых дат. Ровно 65 лет назад 1 января 1956 года состоялся первый эфир на Белорусском телевидении. Вещали из крохотной...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)