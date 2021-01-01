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Новый размер минимальной зарплаты и базовой ставки

Платить за услуги ЖКХ будем по-новому

Чеки "Имущество" вновь в ходу

В общепите - меньше пластика

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что изменится в Беларуси в 2021 году Что изменится в наступившем году совершенно точно, так это важные параметры оплаты труда, государственная социальная поддержка, пенсионные гарантии, а также...

Что изменится в наступившем году совершенно точно, так это важные параметры оплаты труда, государственная социальная поддержка, пенсионные гарантии, а также потребление пластика и расчет дорожного сбора. Моя коллегасобрала все изменения в 2021-м.С января у нас новый размер минимальной зарплаты. 400 рублей. Значит платить меньше нельзя. Минтруда напоминает: наниматель обязан применять минималку в качестве низшей границы оплаты труда работников в нормальных условиях за 8 часов. Иное прописывается в трудовых договорах.Базовая ставка с января вырастет до 195 рублей. Она важна для расчета зарплат бюджетников и тех, кто получает субсидии и приравнен к ним.С января 21-го будем по-новому платить коммуналку. За год она вырастет не более чем на 5 долларов. Повысят в 2 этапа. Отопление прибавит в цене с июня. А с 1 января подорожают услуги по техническому обслуживанию и капремонту, плата за газ, электричество, за вывоз мусора, лифт и уборку подъездов.С 2021 года чеки "Имущество" вновь в ходу. Они в силе еще два года, до 31 декабря 22-го. Госкомимущества составляет список предприятий, акционерам которых можно стать за это время.С 1 января 2021 года в общепите будет меньше пластика. Под запретом одноразовые пластиковые вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания напитков, стаканы, тарелки, соломинки и ланчбоксы. Пока сложности с заменой крышек для одноразовых стаканов. Но это хорошая ниша для бизнеса. Такую линию поставить уж точно будет прибыльно.Большой дорожный спор для тех, кто за рулем, разрешен. С 1 января отменятся госпошлина за выдачу разрешения на авто к поездкам по дорогам. Вместо нее будет транспортный налог. В Минфине 21-й год называют переходным, а после планируют собирать до 500 миллионов рублей за год.С января 2021 года информационно-образовательный ресурс для школ начнут тестировать. Это дополнительная помощь в изучении предметов. Платформа будет совершенствоваться и в техническом плане, и в содержании. В итоге сценарии уроков должны стать хорошим помощником для школьников.