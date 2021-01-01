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Что изменится в Беларуси в 2021 году

02.01.2021 10:15 — Новости Общества |  
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Что изменится в наступившем году совершенно точно, так это важные параметры оплаты труда, государственная социальная поддержка, пенсионные гарантии, а также потребление пластика и расчет дорожного сбора. Моя коллега  Светлана Лукьянюк собрала все изменения в 2021-м. 

С января у нас новый размер минимальной зарплаты. 400 рублей. Значит платить меньше нельзя. Минтруда напоминает: наниматель обязан применять минималку в качестве низшей границы оплаты труда работников в нормальных условиях за 8 часов. Иное прописывается в трудовых договорах. 

Новый размер минимальной зарплаты и базовой ставки 

Базовая ставка с января вырастет до 195 рублей. Она важна для расчета зарплат бюджетников и тех, кто получает субсидии и приравнен к ним. 

Что изменится в Беларуси в 2021 году


Платить за услуги ЖКХ будем по-новому

С января 21-го будем по-новому платить коммуналку. За год она вырастет не более чем на 5 долларов. Повысят в 2 этапа. Отопление прибавит в цене с июня. А с 1 января подорожают услуги по техническому обслуживанию и капремонту, плата за газ, электричество, за вывоз мусора, лифт и уборку подъездов. 

Чеки "Имущество" вновь в ходу

С 2021 года чеки "Имущество" вновь в ходу. Они в силе еще два года, до 31 декабря 22-го. Госкомимущества составляет список предприятий, акционерам которых можно стать за это время. 

В общепите - меньше пластика

С 1 января 2021 года в общепите будет меньше пластика. Под запретом одноразовые пластиковые вилки, ложки, ножи, палочки для размешивания напитков, стаканы, тарелки, соломинки и ланчбоксы. Пока сложности с заменой крышек для одноразовых стаканов. Но это хорошая ниша для бизнеса. Такую линию поставить уж точно будет прибыльно. 

Большой дорожный спор для тех, кто за рулем, разрешен. С 1 января отменятся госпошлина за выдачу разрешения на авто к поездкам по дорогам. Вместо нее будет транспортный налог. В Минфине 21-й год называют переходным, а после планируют собирать до 500 миллионов рублей за год. 

С января 2021 года информационно-образовательный ресурс для школ начнут тестировать. Это дополнительная помощь в изучении предметов. Платформа будет совершенствоваться и в техническом плане, и в содержании. В итоге сценарии уроков должны стать хорошим помощником для школьников. 

 
 
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Что изменится в наступившем году совершенно точно, так это важные параметры оплаты труда, государственная социальная поддержка, пенсионные гарантии, а также...
 
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