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2021 год объявлен в Беларуси Годом народного единства
02.01.2021 10:15 — Новости Общества |
Итак, 2021 год объявлен в Беларуси Годом народного единства. Сплоченности, солидарности и взаимопонимания белорусов, объединенных историей, традициями, культурой и общим духом уважения и равенства. Чтобы всегда оставаться нацией и быть частью единства с другими. Такими видят себя наши соотечественники в наступившем году.
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Итак, 2021 год объявлен в Беларуси Годом народного единства. Сплоченности, солидарности и взаимопонимания белорусов, объединенных историей, традициями, культурой и...
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