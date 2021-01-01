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Итак, 2021 год объявлен в Беларуси Годом народного единства. Сплоченности, солидарности и взаимопонимания белорусов, объединенных историей, традициями, культурой и общим духом уважения и равенства. Чтобы всегда оставаться нацией и быть частью единства с другими. Такими видят себя наши соотечественники в наступившем году.



