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Татьяне Шеметовец - 60. К юбилею - 15 января вечер одноактных балетов

02.01.2021 10:15 — Новости Общества |  
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1 января празднует юбилей Татьяна Шеметовец. Заслуженной артистке Республики Беларусь исполняется 60. Искусство танца на пуантах она освоила в Белорусском государственном хореографическом училище. И вот уже более 40 лет верна труппе Большого театра Беларуси. Зрители знают ее как Блудницу из "Кармина Бурана", Леди Капулетти из "Ромео и Джульетты" и Зарему из "Бахчисарайского фонтана". В настоящее время она является заведующей балетной труппой и репетитором. К юбилею Татьяны Шеметовец - 15 января вечер одноактных балетов, в которых балерина блистала в свое время - "Кармина Бурана" и "Кармен-сюита".

 
 
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1 января празднует юбилей Татьяна Шеметовец. Заслуженной артистке Республики Беларусь исполняется 60. Искусство танца на пуантах она освоила в Белорусском...
 
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