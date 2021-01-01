МВД: На массовых мероприятиях не зафиксировано нарушений

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Традиционно в новогоднюю ночь милиция и военнослужащие внутренних войск обеспечивали охрану общественного правопорядка в усиленном режиме. По всей стране прошло более тысячи массовых мероприятий. Несмотря на дождь, самыми посещаемыми стали праздничные фейерверки. Наиболее значимые и масштабные торжества прошли в столице и областных центрах. В МВД заявили, что в местах проведения массовых мероприятий правонарушений зафиксировано не было.



Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси: "Оперативная обстановка в стране оставалась контролируемой, чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено. Зафиксированы единичные факты нарушения общественного порядка вне мест проведения праздничных мероприятий. В основном это мелкое хулиганство. В общей массе преступлений особую тревогу вызывают преступления, совершенные в быту. Исходя из этого, сотрудники милиции ориентированы не только на охрану общественного порядка, но и на предупреждение, пресечение преступлений против жизни и здоровья граждан".

ГАИ усилила контроль за водителями и пешеходами





В выходные и праздники повышенное внимание будет уделяться мониторингу на дорогах. Экипажи ГАИ отрабатывают наиболее аварийно-опасные участки, в также выявляют бесправников и пьяных водителей.

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям ГУ ГАИ Беларуси: "Традиционно под особым контролем ГАИ - грубые нарушения - это превышение скорости, нарушения правил проезда, обгон, правила проезда пешеходов и перекрестков".

Следить инспекторы ГАИ будут и за пешеходами. Ведь работа дорожной милиции ориентирована на оказание помощи и обеспечение безопасности движения.