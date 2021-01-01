ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МВД: На массовых мероприятиях не зафиксировано нарушений

02.01.2021 10:15 — Новости Общества |  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала:

Традиционно в новогоднюю ночь милиция и военнослужащие внутренних войск обеспечивали охрану общественного правопорядка в усиленном режиме. По всей стране прошло более тысячи массовых мероприятий. Несмотря на дождь, самыми посещаемыми стали праздничные фейерверки. Наиболее значимые и масштабные торжества прошли в столице и областных центрах. В МВД заявили, что в местах проведения массовых мероприятий правонарушений зафиксировано не было.

Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД Беларуси: "Оперативная обстановка в стране оставалась контролируемой, чрезвычайных ситуаций и происшествий в местах проведения массовых мероприятий не допущено. Зафиксированы единичные факты нарушения общественного порядка вне мест проведения праздничных мероприятий. В основном это мелкое хулиганство. В общей массе преступлений особую тревогу вызывают преступления, совершенные в быту. Исходя из этого, сотрудники милиции ориентированы не только на охрану общественного порядка, но и на предупреждение, пресечение преступлений против жизни и здоровья граждан".

ГАИ усилила контроль за водителями и пешеходами

В выходные и праздники повышенное внимание будет уделяться мониторингу на дорогах. Экипажи ГАИ отрабатывают наиболее аварийно-опасные участки, в также выявляют бесправников и пьяных водителей.

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям ГУ ГАИ Беларуси: "Традиционно под особым контролем ГАИ - грубые нарушения - это превышение скорости, нарушения правил проезда, обгон, правила проезда пешеходов и перекрестков".

Следить инспекторы ГАИ будут и за пешеходами. Ведь работа дорожной милиции ориентирована на оказание помощи и обеспечение безопасности движения.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Традиционно в новогоднюю ночь милиция и военнослужащие внутренних войск обеспечивали охрану общественного правопорядка в усиленном режиме. По всей стране прошло...
 
Новости дня
Новости общества
 
Ціханоўская павіншавала беларусаў: змагаемся за адну мэту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика