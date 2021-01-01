Модернизация здравоохранения Беларуси завершится в следующей пятилетке

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За следующую пятилетку в Беларуси будет завершена модернизация системы здравоохранения. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, посещая РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах. Визит продолжил серию поездок главы государства по медучреждениям страны. 31 декабря посещение было особым. Президент навестил юных пациентов, которым сложнее всего. В столичном центре лечат детей и подростков со всей Беларуси. Александр Лукашенко ознакомился с работой центра и пообщался с ребятами, которые лечатся в клинике, а также врачами.





А. Лукашенко: Для меня было очень важно увидеть все своими глазами





Александр Лукашенко, Президент РБ: "Сами понимаете, Новый год - как я могу не поздравить вас, а самое главное, в вашем лице всех, кто сегодня лечит людей. Второе - дети. Я, конечно, очень волновался - больше, чем за свои прежние посещения, потому что, когда ребенок болеет, для меня это непереносимо. Но тем не менее это же дети, наши дети. Поэтому я решил посмотреть, как вы их лечите, и на те условия, в которых вы находитесь. Для меня было очень важно увидеть все своими глазами".

Ежегодно в центре получают медицинскую помощь около 6 тысяч пациентов



РНПЦ детской онкологии открыли в 97-м году. Здесь принимают пациентов из нескольких десятков государств. Белорусам помощь оказывается бесплатно.