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Витебск встретил 2021 год дождем и салютом
02.01.2021 10:15 — Новости Общества |
Витебск также встретил новый 2021 год дождем и раскатами праздничного фейерверка! В половине второго ночи небо над Западной Двиной раскрасили разноцветные залпы. Жители областного центра и гости собрались на площади Победы у главной елки Витебска.
"Мы, к сожалению, не можем быть в данный момент с семьей. Вот наша семья - это наши друзья, наши однокурсники. Новый год для нас - отдельный праздник. Новый год - новое счастье, новая жизнь!"
Сегодня и все выходные дни в Витебске будут работать развлекательные площадки. А вечером улицы города засияют праздничными огоньками.
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Витебск также встретил новый 2021 год дождем и раскатами праздничного фейерверка! В половине второго ночи небо над Западной Двиной раскрасили разноцветные залпы....
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