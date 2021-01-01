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Витебск встретил 2021 год дождем и салютом

02.01.2021 10:15 — Новости Общества |  
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Витебск также встретил новый 2021 год дождем и раскатами праздничного фейерверка! В половине второго ночи небо над Западной Двиной раскрасили разноцветные залпы. Жители областного центра и гости собрались на площади Победы у главной елки Витебска.


Организаторы подготовили музыкальное представление, на сцене выступили творческие коллективы города. В танцах кружились и иностранные студенты. В витебских вузах учатся представители десятка стран мира. Новый год они встретили под небом Беларуси.

"Мы, к сожалению, не можем быть в данный момент с семьей. Вот наша семья - это наши друзья, наши однокурсники. Новый год для нас - отдельный праздник. Новый год - новое счастье, новая жизнь!"

"Хотелось бы всем пожелать, чтобы мы ходили в 2021-м году без масок, все здоровые, с улыбкой на лице. Счастья, здоровья вам. Всех с Новым годом!".

Сегодня и все выходные дни в Витебске будут работать развлекательные площадки. А вечером улицы города засияют праздничными огоньками.

 
Теги: Витебск
 
 
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Витебск также встретил новый 2021 год дождем и раскатами праздничного фейерверка! В половине второго ночи небо над Западной Двиной раскрасили разноцветные залпы....
 
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