Что изменится с нового года

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Наверняка, новый год готовит для нас много событий! Всему свое время. А мы расскажем о том, что случится совершенно точно, и уже с 1 января. Итак, наш обзор самых заметных изменений 2021 года. С 1 января ежегодно меняется базовая величина. Теперь она составляет 29 рублей. И это плюс 2 рубля к уровню прошлого года. Рост базовой сказывается на размерах штрафов, госпошлин, социальных пособий и некоторых других выплат. Все они автоматически вырастают!

С 1 января увеличивается и размер базовой ставки. Этот индикатор применяют при расчетах труда работников бюджетных организаций. Ставка выросла на 10 рублей и с нового года составляет 195 рублей. При этом в течение года планируется провести повторное повышение базовой ставки. В Минфине подсчитали, что тем самым бюджетники получат прибавку к зарплате в 5,4%. Повышение затронет 800 тысяч работников.

Что касается минимальной зарплаты, с 1 января она тоже подрастет - до 400 рублей. И это больше почти на 7 %, чем годом ранее.

В стране продолжается повышение пенсионного возраста. В новом году он составит для женщин 57 лет 6 месяцев, а для мужчин - 62 года 6 месяцев. Также вырастет минимальный страховой стаж, который необходим для получения трудовой пенсии. С 1 января - это 18 лет!



И пенсионный возраст, и страховой стаж растут равными темпами - на полгода ежегодно.

Отдельно стоит сказать о многодетных мамах. С 1 января женщинам, которые родили четверых детей, включат в трудовой стаж период нахождения в декретном отпуске продолжительностью до 12 лет. Ранее было лишь 9! Назначать им трудовые пенсии будут при наличии не менее 20 лет стажа работы (вместо 17 лет и 6 месяцев), но и страховой стаж понизят до 10 лет. Раньше такие мамы, у которых четверо, рисковали угодить в так называемую "пенсионную ловушку" (т.е. не наработать нужный страховой стаж) и получать лишь социальную пенсию!

Хорошая новость и для будущих родителей! С 1 января семейные пары могут рассчитывать на одну бесплатную попытку ЭКО. Госбюджет покроет затраты на дорогую процедуру. Важно соблюсти несколько условий: женщина должна быть замужем и в возрасте до 40 лет.

Изменения затронут и белорусский общепит, где с 1 января под запрет поставили пластик. В перечень запрещенного попали одноразовые вилки, ложки и ножи, а также стаканы, тарелки, соломинки для напитков и чашки. А также упаковка по типу контейнеров или лотков. Запрет не коснется, пожалуй, лишь одноразовых крышек для стаканчиков - им нет альтернативы нигде в мире.