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Новый год стартовал! И, несмотря на непогоду, а именно дождь, Октябрьская площадь стала главной площадкой массовых гуляний в стране. Именно с этой точки лучше был виден самый красочный фейерверк Беларуси. Более пяти минут продолжались праздничные залпы и вряд ли оставили кого-то равнодушным.



Станислав Липский о самых "громких" первых мгновениях 2021-го года!



С Новым годом, страна! И дождь не помеха для массовых гуляний. О первых минутах 2021-го мы расскажем прямо сейчас - отсюда с Октябрьской площади - из центра Минска и центра республики.

Еще до полуночи первые гости окунулись в атмосферу новогоднего чуда в сердце столицы - с 12 дня до 3 ночи "Калядны кірмаш" своими угощениями радовал жителей и гостей Минска. Власти города продлили работу метро до 3 ночи. Автобусы, троллейбусы, трамваи и вовсе работали до 4, согласитесь - удобно, поэтому каждый мог лично увидеть новогодний салют. Его запускали впервые из Александровского сквера.

Но перед и после салюта праздничный концерт на специально возведенной сцене около Дворца Республика радовал жителей Минска и гостей столицы.

Дед Мороз поздравил каждого, кто пришел на Октябрьскую площадь. Праздничная атмосфера едва ли кого оставила равнодушным.







А вот первый родившийся в новом, 2021-м, году ребенок появился на свет в Витебском областном клиническом роддоме, сообщили в пресс-службе Минздрава. Малыша назвали Романом.

Но, возвращаясь к главной елке страны, отмечаем - уже в новогоднюю ночь белорусы говорят о силе единства народа! Что же, будем верить: 2021-й - год Металлического быка по Восточному календарю - будет гораздо проще для человечества, нежели год 2020-й!



Октябрьская площадь - главная площадка новогодних гуляний в Минске

Зимний концерт: светомузыкальное представление ждет каждого из вас здесь - на Октябрьской площади - и 1 и 2 января с 18:00 до 21:00! Отпразднуем этот Новый год вместе!