Белорусскому телевидению - 65!

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Первый день нового, 2021-го, года совпал с юбилейной датой Белтелерадиокомпании. Белорусскому телевидению сегодня 65. 1 января 1956 года первый диктор Тамара Бастун поприветствовала публику через телекамеру. Дело происходило в крохотной минской студии, увешанной коврами для звукоизоляции, а сотрудники перемещались по павильону в войлочных тапочках.



Тысячи телепередач и столько же людей работали и работают в кадре и за кадром. Медиахолдинг прошел исторический путь от кинопленочной эры до цифровых технологий. Сегодня Белтелерадиокомпания - это 7 телевизионных кнопок, а также 12 радиостанций. Информационное, общественно-политическое вещание, спортивное и культурно-просветительское - на любой вкус и в формате высокого разрешения.



Сергей Катьер, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий: "Сегодня такое время, когда человек может выбирать - вещание или ТВ, или кино в большом кинозале с дыханием зала, или театральную постановку с энергетикой актера. Это все разные виды искусства, и они будут существовать параллельно еще очень-очень долго".

Обновляется техническая база медиахолдинга. В новый телесезон с 1 января шагнул и телеканал "Беларусь 5" - отныне новости на пятой кнопке выходят из новой студии. Кроме того, обновился и штат комментаторов. Штат Белтелерадиокомпании сегодня исчисляется тысячами сотрудников.