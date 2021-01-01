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Белорусскому телевидению - 65!
02.01.2021 10:15 — Новости Общества |
Первый день нового, 2021-го, года совпал с юбилейной датой Белтелерадиокомпании. Белорусскому телевидению сегодня 65. 1 января 1956 года первый диктор Тамара Бастун поприветствовала публику через телекамеру. Дело происходило в крохотной минской студии, увешанной коврами для звукоизоляции, а сотрудники перемещались по павильону в войлочных тапочках.
Сергей Катьер, режиссер, сценарист, продюсер, телеведущий: "Сегодня такое время, когда человек может выбирать - вещание или ТВ, или кино в большом кинозале с дыханием зала, или театральную постановку с энергетикой актера. Это все разные виды искусства, и они будут существовать параллельно еще очень-очень долго".
Обновляется техническая база медиахолдинга. В новый телесезон с 1 января шагнул и телеканал "Беларусь 5" - отныне новости на пятой кнопке выходят из новой студии. Кроме того, обновился и штат комментаторов. Штат Белтелерадиокомпании сегодня исчисляется тысячами сотрудников.
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Первый день нового, 2021-го, года совпал с юбилейной датой Белтелерадиокомпании. Белорусскому телевидению сегодня 65. 1 января 1956 года первый диктор Тамара Бастун...
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