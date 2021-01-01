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Национальная академия наук Беларуси в первый день нового года празднует свой 93-й день рождения
02.01.2021 12:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Здесь работает около 16 тысяч человек. Это исследователи, доктора и кандидаты наук, а также профессора и доценты. Их труды привносят новшества в разные сферы нашей жизни – от кулинарии и медицины до космоса и машиностроения.
Академия наук разрабатывает технологии упрочнения деталей машиностроения
Иван Вегера, начальник отдела физико-технического института НАН Беларуси: "Основная задача сделать надежные элементы, которые позволят сделать весь сезон без перезаточки, без ремонтных работ отработать в межсезонье, а уже в межсезонье поменять их на новый комплект. Поэтому с Гомсельмашем разработаны несколько технологий и лазерного упрочнения кормоуборочных ножей и зерноуборочных комбайнов, которые позволяют по характеристикам в несколько раз повысить их ресурс".
Сейчас ученые физико-технического института работают с Минским заводом шестерен над упрочнением почвообрабатывающей техники плугов. В конце сезона пробная партия была передана на испытания и показала высокие результаты прочности.
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Здесь работает около 16 тысяч человек. Это исследователи, доктора и кандидаты наук, а также профессора и доценты. Их труды привносят новшества в разные сферы нашей...
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