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Как минчане украсили свои окна к Новому году и Рождеству

02.01.2021 08:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этом году минчане с фантазией подошли к праздничному оформлению: флаги и «протестные» белые листы формата А4 к Новому году сменили новогодние композиции. Кто-то использует только гирлянды, некоторые вырезают снежинки, фигуры и создают целые композиции. Пока продолжаются большие выходные, взгляните вместе с нами на минские окна.













 
 
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В этом году минчане с фантазией подошли к праздничному оформлению: флаги и «протестные» белые листы формата А4 к Новому году сменили новогодние композиции. Кто-то...
 
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