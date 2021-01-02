Как минчане украсили свои окна к Новому году и Рождеству

Источник материала: Tut.by

В этом году минчане с фантазией подошли к праздничному оформлению: флаги и «протестные» белые листы формата А4 к Новому году сменили новогодние композиции. Кто-то использует только гирлянды, некоторые вырезают снежинки, фигуры и создают целые композиции. Пока продолжаются большие выходные, взгляните вместе с нами на минские окна.















































