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Старейшая жительница Земли отмечает свой 118-й день рождения

02.01.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 янв – Sputnik. Старейшая жительница Земли, японка Канэ Танака, отмечает в субботу свое 118-летие, сообщили в эфире японского телеканала NHK.

Женщина родилась 2 января 1903 года. И носит свое звание самой пожилой жительницы планеты с 2018 года.

© Sputnik Максим Богданович
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Ранее сообщалось, что Танака должна была участвовать в открытии Олимпийских игр в Токио – в качестве факелоносца – но Игры были перенесены из-за пандемии.

Теперь же планируется, что женщина все же поучаствует в эстафете – в мае 2021 года. 11 числа Танака пронесет Олимпийский огонь на протяжении 200 метров в инвалидной коляске.

Олимпийские игры должны пройти в Японии с 23 июля по 8 августа этого года.

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Теги: Минск
 
 
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Самой пожилой женщине планеты доверят нести Олимпийский огонь перед стартом Игр, которые пройдут весной в Токио.
 
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