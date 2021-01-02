Все о погоде в Витебске в новогодние выходные

Источник материала: Tut.by

Прогноз снова не радует: погода в первые дни нового года будет совсем не зимняя: оттепель, мокрый снег.



Фото: Сергей Серебро

В субботу, 2 января, днем около нуля, под вечер подморозит до -2 градусов. Возможен снег.

В воскресенье, 3 января, температура воздуха 0…+2°С, облачно, мокрый снег.

Но несмотря на не самую лучшую погоду пусть ваши новогодние выходные, друзья, запомнятся вам теплом общения с родными и близкими!

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