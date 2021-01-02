«Цифру не скрываю, она серьезная». Мэр Бреста - про число пневмоний, бюджет города и траты на медицину

Источник материала: Tut.by

400 миллионов рублей составит бюджет Бреста в следующем году, сообщает "Вечерний Брест" со ссылкой на мэра города Александра Рогачука.





Председатель горисполкома считает, что успешная работа всего хозяйственного комплекса Бреста в 2020-м позволила минимизировать последствия пандемии.

— Что касается 2021 года, то мы не строим иллюзий, что с 1 января все будет хорошо. Мы понимаем силу инерции, да и пандемические вопросы абсолютно не закончены. Мы идем по реалистическому сценарию, понимая, что первые полгода будем заложниками тех процессов, которые были в этом году. Но постараемся сохранить движение вперед, чтобы город развивался и строился, — сказал Александр Рогачук.

По словам мэра, у Бреста есть полная поддержка от руководства области, из бюджета которой также планируется выделение средств на развитие областного центра. Будут продолжаться реконструкция набережной, асфальтирование и благоустройство дорог, строительство нового микрорайона по ул. Лейтенанта Рябцева и жилья для многодетных семей.

Из запланированных 400 миллионов рублей бюджета около 40% пойдут на медицину.

– Структура городского бюджета остается социально направленной и в 2021 году. Его приоритеты определены. Но если раньше мы на медицину отдавали 30%, то в этом году выделили 40%. Это то, что невозможно было предугадать при планировании предыдущего бюджета. Но теперь мы знаем ситуацию. Те дополнительные 25 миллионов рублей мы были вынуждены изыскать. Сегодня ежедневно почти тысяча людей лежит в больницах с пневмониями – я эту цифру не скрываю, она серьезная. И каждый, кто лежит в больнице, получает компетентную медицинскую помощь и медикаменты. Всем хватает лекарств. Все это обеспечивается за счет городского бюджета. Кроме того, губернатором дано поручение быть готовым и к новым вызовам. Поэтому укрепление медицинской базы будет продолжаться. Сейчас работаем над кислородными точками в городской больнице №1, вынужденно занимаемся реконструкцией кислородной станции в ЦГБ (там случился пожар в бытовке. – Авт.). Сама жизнь заставляет сегодня менять приоритеты. Но нельзя забывать про эмоции, ведь эта жизнь продолжается. Поэтому будут строиться новые парки, скверы, объекты торговли, – заверил Александр Рогачук.