Синоптики объявили желтый уровень опасности на субботу из-за гололедицы

Источник материала: Tut.by

На субботу, 2 января, синоптики объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы на отдельных участках дорог, сообщает Белгидромет . В целом по стране ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Ветер юго-западный, 4−9 м/с.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В Минске, Могилеве, Витебске на 2 января ожидается температура воздуха — от -1 до +1°C, в Бресте — от +1 до +3°C, в Гомеле и Гродно — от 0 до +2°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.