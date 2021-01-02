|
Синоптики объявили желтый уровень опасности на субботу из-за гололедицы
02.01.2021 10:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На субботу, 2 января, синоптики объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы на отдельных участках дорог,
В Минске, Могилеве, Витебске на 2 января ожидается температура воздуха — от -1 до +1°C, в Бресте — от +1 до +3°C, в Гомеле и Гродно — от 0 до +2°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На субботу, 2 января, синоптики объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы, сообщает Белгидромет. В целом по стране ожидается облачная погода с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)