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Синоптики объявили желтый уровень опасности на субботу из-за гололедицы

02.01.2021 10:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На субботу, 2 января, синоптики объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы на отдельных участках дорог, сообщает Белгидромет. В целом по стране ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков (вероятность осадков 5−10%). Ветер юго-западный, 4−9 м/с.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Сергей Балай, TUT.BY

В Минске, Могилеве, Витебске на 2 января ожидается температура воздуха — от -1 до +1°C, в Бресте — от +1 до +3°C, в Гомеле и Гродно — от 0 до +2°C. Ветер юго-западный, 4−9 м/с.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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На субботу, 2 января, синоптики объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы, сообщает Белгидромет. В целом по стране ожидается облачная погода с...
 
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