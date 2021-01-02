В Беларуси все готово для перехода на биометрические документы

Источник материала: БT

Свыше 800 тысяч белорусов получат ID-карты в этом году. Это небольшая пластиковая карточка, на которую будет нанесена фотография и основные личные данные владельца. Вся остальная информация будет привязана к документу онлайн. Считать ее можно будет с помощью специального терминала. Люди, что получат ID-карту, автоматически приобретают электронную цифровую подпись с 10-летним сроком годности и личный электронный кабинет. Отказаться от них нельзя. С момента создания (или рождения человека) кабинет имеет статус неактивный, пока человек его не активизирует с ID-карты. Там будет находиться вся информация с историей использования этого кабинета.



Павел Хрищенович, замначальника департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси: "Мы думаем, что очередей никаких не будет. Первое, что мы сделали, чтобы очередей не было. Ныне действующий паспорт будет являться действительным до срока его окончания. После внедрения биометрических документов не надо бросаться и бежать получать. В этом нет необходимости. Действующий паспорт и ID-карты будут действовать наравне, поэтому мы наплыва не ожидаем и не думаем, что он произойдет".

Еще один документ, который в этом году смогут получить белорусы, - биометрический паспорт. В стране все готово для перехода на него.



Документ понадобится для выезда за границу. Как заявили в МВД, в год будут выдавать от 300 до 500 новых загранпаспортов.