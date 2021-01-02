Перенос рабочих дней. На следующей неделе у белорусов 4 выходных

Источник материала: БT

Праздник продолжается. Сегодня жителей и гостей столицы ждут на Октябрьской площади. На следующей неделе у белорусов еще 4 выходных. Так, рабочий день с пятницы 8 января переносится на субботу - 16 января.

Отдыхать будем и в мае. Рабочий день с понедельника 10 мая переносится на субботу - 15 мая.