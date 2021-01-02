|
Перенос рабочих дней. На следующей неделе у белорусов 4 выходных
02.01.2021 12:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Праздник продолжается. Сегодня жителей и гостей столицы ждут на Октябрьской площади. На следующей неделе у белорусов еще 4 выходных. Так, рабочий день с пятницы 8 января переносится на субботу - 16 января.
Отдыхать будем и в мае. Рабочий день с понедельника 10 мая переносится на субботу - 15 мая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Праздник продолжается. Сегодня жителей и гостей столицы ждут на Октябрьской площади. На следующей неделе у белорусов еще 4 выходных. Так, рабочий день с пятницы 8...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)