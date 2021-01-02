|
Нине Шарубиной - 60. Вечером звезда примет участие в концерте "Новогодний маскарад" в Большом
02.01.2021 12:17 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Звезда белорусской оперы празднует юбилей. Сегодня - 60 лет Нине ШарУбиной. Народная артистка Беларуси начинала свою карьеру в Могилевской филармонии, а в 2002-м стала солисткой Большого театра и до сих пор верна ему. За это время исполнила множество партий. Зрители знают ее как Лизу из оперы "Пиковая дама", Амелию из "Бала-маскарада", Микаэлу из "Кармен".
Белорусское сопрано срывало овации в Австрии, Германии, Испании, Нидерландах, Франции, России, Швейцарии, Италии. Нина Шарубина удостоена медали Франциска Скорины, также является обладательницей Государственной премии Республики Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Звезда белорусской оперы празднует юбилей. Сегодня - 60 лет Нине ШарУбиной. Народная артистка Беларуси начинала свою карьеру в Могилевской филармонии, а в 2002-м стала...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)