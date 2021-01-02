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Звезда белорусской оперы празднует юбилей. Сегодня - 60 лет Нине ШарУбиной. Народная артистка Беларуси начинала свою карьеру в Могилевской филармонии, а в 2002-м стала солисткой Большого театра и до сих пор верна ему. За это время исполнила множество партий. Зрители знают ее как Лизу из оперы "Пиковая дама", Амелию из "Бала-маскарада", Микаэлу из "Кармен".



Белорусское сопрано срывало овации в Австрии, Германии, Испании, Нидерландах, Франции, России, Швейцарии, Италии. Нина Шарубина удостоена медали Франциска Скорины, также является обладательницей Государственной премии Республики Беларусь.

Свой день рождения народная артистка отметит на рабочем месте - этим вечером примет участие в концерте "Новогодний маскарад" на сцене Большого театра. Также исполнит главные партии в опере "Тоска" 16 января и опере "Князь Игорь" 28 января.