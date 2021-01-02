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Обучение Дедушек Морозов и Снегурочек правилам безопасности прошло в Борисове

02.01.2021 14:19 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Все, чтобы праздники прошли без ЧП. Как потушить локальное возгорание, эвакуировать детей из задымленного помещения, а также - как оказать ребенку первую помощь. Обучение Дедушек Морозов и Снегурочек правилам безопасности прошло в Борисове на базе МЧС. Спасатели провели экскурсию для новогодних героев, а после лекции волшебники отправились выполнять задания.

В Минской области в эти дни также проходит акция "Безопасный Новый год". Спасатели работают в школьных лагерях, детских садиках и трудовых коллективах.
 
 
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Все, чтобы праздники прошли без ЧП. Как потушить локальное возгорание, эвакуировать детей из задымленного помещения, а также - как оказать ребенку первую помощь....
 
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