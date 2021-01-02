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Беларусь отказывается от пластика

02.01.2021 14:19 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Беларуси стало меньше пластика! С 1 января широкий ассортимент одноразовой пластиковой посуды запрещен в кафе и ресторанах. Палочки для размешивания напитков, cтаканы, чашки, тарелки, трубочки для напитков и столовые приборы - всему пластиковому нужно было найти замену. Исключение - крышечки для кофе, им нет альтернативы. Такие новшества - часть большой стратегии. К глобальной экологической цели (полному отказу от пластика) идем поэтапно, чтобы не навредить ни потребителям, ни бизнесу.
Как общепит воспринял новые правила? И все ли понимают, какую пользу эти новшества принесут для экологии? Ответы завтра в "Главном эфире".
 
 
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В Беларуси стало меньше пластика! С 1 января широкий ассортимент одноразовой пластиковой посуды запрещен в кафе и ресторанах. Палочки для размешивания напитков,...
 
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