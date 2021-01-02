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Обновленный спорткомплекс открылся в городском поселке Болбасово

02.01.2021 14:19 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Здесь появилась беговая дорожка с современным покрытием, для зрителей оборудованы трибуны, преобразились тренерские, раздевалки, душевые. На территории оборудована  многофункциональная площадка. Зимой всех желающих приглашают на массовое катание (есть прокат инвентаря). А летом появится возможность играть в мини-футбол. Спорт-объект обновили благодаря 506-му указу. Перезагрузка Оршанского региона коснулась промышленности, а также культурной, спортивной и социальной сфер. Все для того, чтобы регион стал притягательным и комфортным для жизни.

Никита Юргель, воспитанник ДЮСШ ФСК "Орша": "Есть возможность заниматься футболом и достигать своих целей. Здесь можно и в хоккей поиграть, и просто на турниках позаниматься. Раздевалки хорошо оборудованы, все для удобства".

Сергей Колесов, директор ФСК "Орша": "Будет задействован не только поселок Болбасово. Востребованность будет, и загрузка тоже здесь будет. Мы планируем проводить игры лицензирования по футболу, также планируем проводить соревнования по легкой атлетике".

В агрогородке Борздовка Оршанского района для работников местного сельхозпредприятия построили 10 комфортных домов. Свой агрогородок местные жители называют перспективным. Здесь обновили социально-культурный центр, библиотеку, почту, мастерские, а также спортивный и танцевальный залы.

В регионе ценят молодых перспективных работников. Для создания новых рабочих мест строятся современные животноводческие комплексы.

 
 
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Здесь появилась беговая дорожка с современным покрытием, для зрителей оборудованы трибуны, преобразились тренерские, раздевалки, душевые. На территории...
 
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