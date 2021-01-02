Узнали, сколько белорусов получат ID-карты в этом году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 янв – Sputnik. Более 800 тысяч белорусов в этом году получат ID-карты вместо паспортов, об этом рассказали в эфире телеканала "Беларусь 1".

Новое поколение личных документов для граждан Беларуси будет представлено в двух образцах – идентификационное удостоверение и биометрический паспорт.

По внешнему виду ID-карта напоминает водительское удостоверение. На ней будет указаны основная личная информация гражданина и фотография, более расширенные данные – в личном онлайн-кабинете, которые будут считывать с помощью специального терминала.

На ID-карте будет размещена также электронная цифровая подпись владельца – ее получают на 10-летний срок вместе с личным кабинетом и новым документом. Кабинет с момента создания (или рождения человека) будет неактивным, пока его не активизируют с помощью ID-карты.

За новым паспортом бежать не надо

Вместе с появлением нового личного документа будут действовать еще и старые паспорта: нынешние документы будут действительны до окончания их срока действия. Поэтому срочно бежать менять старый паспорт на новую ID-карту не стоит. Переход будет постепенным.

"Ныне действующий паспорт будет являться действительным до срока его окончания. После внедрения биометрических документов не надо бросаться и бежать получать. В этом нет необходимости. Эти два документа - действующий паспорт и ID-карты - будут действовать наравне, поэтому мы наплыва не ожидаем и не думаем, что он произойдет", - рассказал замначальника департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Павел Хрищенович.

В этом году в Беларуси начнут выдавать и биометрические паспорта – они нужны для выезда за границу.

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