Эстония выделит 800 тысяч евро на проекты по сотрудничеству с Беларусью

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 янв – Sputnik. Эстония выделит порядка 800 тысяч евро на поддержку проектов, осуществляемых совместно с Беларусью, заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Беларусь является одной из приоритетных стран для сотрудничества Эстонии в области развития с 2011 года, и наш долг - поддерживать Беларусь больше, чем когда-либо прежде", - цитирует Рейнсалу пресс-служба ведомства.

Эстонская сторона готова материально подержать проекты, посвященные помощи независимым СМИ Беларуси, отмечается в сообщении.

Кроме того, большое внимание будет уделено высшему образованию. В частности, планируется развивать техническое обучение. В белорусско-эстонских коллаборациях уже проявили желание поучаствовать Таллинский технологический университет, Таллинский университет, Тартуский университет, Таллинский колледж здравоохранения, фонд "Открытая Эстония" и эстонский центр "Восточного партнерства".

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