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В Пинске пропал 42-летний житель Могилевской области. Он не выходит на связь уже неделю
02.01.2021 17:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пинске пропал 42-летний Сергей Щербаков. Мужчина не выходит на связь уже неделю. Подробности сообщает поисково-спасательный отряд «Феникс».
Пропал Щербаков Сергей Петрович, ему 42 года. Последний раз уроженца городского поселка Краснополье видели в городе Пинске, 26 декабря он перестал выходить на связь. Уже неделю родные не получают от него известий.
Примеры Сергея можно описать так: рост — 180 сантиметров, голубые глаза, короткие русые волосы.
Если вам известно о местонахождении мужчины, сообщите об этом по телефонам: +375292460004 или 102.
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В Пинске пропал 42-летний житель Могилевской области Сергей Щербаков. Мужчина не выходит на связь уже неделю. Подробности сообщает поисково-спасательный отряд...
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