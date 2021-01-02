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В Пинске пропал 42-летний житель Могилевской области. Он не выходит на связь уже неделю

02.01.2021 17:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Пинске пропал 42-летний Сергей Щербаков. Мужчина не выходит на связь уже неделю. Подробности сообщает поисково-спасательный отряд «Феникс».


Фото: ПСО «Феникс»

Пропал Щербаков Сергей Петрович, ему 42 года. Последний раз уроженца городского поселка Краснополье видели в городе Пинске, 26 декабря он перестал выходить на связь. Уже неделю родные не получают от него известий.

Примеры Сергея можно описать так: рост — 180 сантиметров, голубые глаза, короткие русые волосы.

Если вам известно о местонахождении мужчины, сообщите об этом по телефонам: +375292460004 или 102.

 
 
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В Пинске пропал 42-летний житель Могилевской области Сергей Щербаков. Мужчина не выходит на связь уже неделю. Подробности сообщает поисково-спасательный отряд...
 
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