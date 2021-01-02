За 5 лет число многодетных семей увеличилось на 40%

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Вопросы демографии и поддержки многодетных семей станут ключевыми в повестке работы правительства в наступившем году. В Беларуси продлено предоставление семейного капитала и решаются вопросы по оперативному строительству жилья для многодетных.

Программа показала свою эффективность. Число детей, которых родили третьими и последующими (за время действия семейного капитала) увеличилось на 40% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. На 1 декабря 2020 года для многодетных семей открыто уже 92 тысячи депозитных счетов. Досрочно воспользоваться средствами захотели 27 тысяч семей. Практически 90% из них использовали его на жилье.



Светлана Белаш, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и соцзащиты Беларуси: "Основная новация этой второй программы - это то, что средства предоставляются в белорусских рублях, базовый размер - 22 с половиной тысячи бел. рублей, ежегодная индексация предусмотрена с 1 января 2021 года, этот размер будет индексироваться далее нарастающим итогом. Кроме того, стало важным для многодетных семей расширение направлений досрочного использования средств, сегодня многодетные семьи, которые нуждаются в расширении жилищных условий, могут направить средства семейного капитала досрочно".

В Беларуси насчитывается почти 112 тысяч многодетных семей. Для поддержки таких ячеек общества обсуждается инициатива сократить рабочий день для одного из многодетных родителей до 7 часов. Это альтернатива действующей сейчас нормы о дополнительном оплачиваемом выходном дне в неделю для этой категории.