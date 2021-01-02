Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Данные Минздрава по COVID-19 на 2 января В Беларуси за сутки зарегистрированы 1 тысяча 902 пациента с COVID. Выписаны 3 тысячи 7 человек. Выполнены 21 тысяча 942 теста. Всего с начала пандемии зафиксировано 198...

В Беларуси за сутки зарегистрированы 1 тысяча 902 пациента с COVID. Выписаны 3 тысячи 7 человек. Выполнены 21 тысяча 942 теста. Всего с начала пандемии зафиксировано 198 тысяч 125 человек с положительным тестом. Проведено 4 миллиона 37 тысяч 453 исследования. Выздоровели 181 тысяча 109 пациентов. За весь период распространения инфекции в стране умерли тысяча 442 человека.