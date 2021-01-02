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Данные Минздрава по COVID-19 на 2 января
02.01.2021 18:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси за сутки зарегистрированы 1 тысяча 902 пациента с COVID. Выписаны 3 тысячи 7 человек. Выполнены 21 тысяча 942 теста. Всего с начала пандемии зафиксировано 198 тысяч 125 человек с положительным тестом. Проведено 4 миллиона 37 тысяч 453 исследования. Выздоровели 181 тысяча 109 пациентов. За весь период распространения инфекции в стране умерли тысяча 442 человека.
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В Беларуси за сутки зарегистрированы 1 тысяча 902 пациента с COVID. Выписаны 3 тысячи 7 человек. Выполнены 21 тысяча 942 теста. Всего с начала пандемии зафиксировано 198...
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