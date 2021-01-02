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Прогноз погоды на 3 января
02.01.2021 18:23 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
3 января (воскресенье) погодные условия в Беларуси будет определять атмосферный фронт и влажная воздушная масса.
На отдельных участках дорог страны ожидается гололедица. В ночные и утренние часы местами туман.
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3 января (воскресенье) погодные условия в Беларуси будет определять атмосферный фронт и влажная воздушная масса. На отдельных участках дорог страны ожидается...
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